TREĆE osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je večeras, povodom interesovanja javnosti za njihovo postupanje u vezi sa krivičnim delima izazivanje opšte opasnosti i iznuda u prethodnom periodu, da vodi postupke u slučajevima bacanja "Molotovljevog koktela" ispred hotela "Nju Belgrade Premium", izazivanja opšte opasnosti u restoranima "Mig" i "Manir", paljenja automobila oštećenog A. P, kao i zbog iznude jednog vlasnika benzinske pumpe.

Foto: S. J. M.

- Povodom bacanja "Molotovljevog koktela" ispred hotela "Nju Belgrade Premium" postupak se vodi zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika, a osumnjičenom je po nalogu javnog tužioca određeno zadržavanje - navodi se u saopštenju Trećeg osnovnog javnog tužilaštva. - Postupak se vodi i zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti u pokušaju iz člana 278. Krivičnog zakonika, povodom događaja iz oktobra 2026. godine u restoranu "Mig", i u ovom postupku je osumnjičenima je po nalogu javnog tužioca određeno zadržavanje.

Takođe, u istom tužilaštvu, postupak se vodi zbog podstrekavanja na izvršenje krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika, povodom događaja iz oktobra 2026. u restoranu "Manir", a osumnjičenom je po nalogu javnog tužioca određeno zadržavanje:

- Zbog krivičnog dela Izazivanje opšte opasnosti iz člana 278. Krivičnog zakonika, postupak se vodi povodom paljenja automobila A. P. u novembru 2026. , a osumnjičeni u ovom slučaju se nalaze u bekstvu.

Postupak se vodi i zbog krivičnog dela Iznuda iz člana 214. Krivičnog zakonika, izvršenog na štetu vlasnika jedne benzinske pumpe. Četvorici osumnjičenih u ovom postupku je po nalogu javnog tužioca određeno zadržavanje.

- Pored navedenih postupaka, Treće OJT u Beogradu sprovodi predistražne postupke povodom deset prijavljenih događaja iz novembra 2026., u vezi sa pretnjama upućenim pravnim i fizičkim licima u cilju iznuđivanja novca. Tužilaštvo sprovodi predistražne postupke i povodom drugih prijavljenih događaja u vezi sa krivičnim delima Izazivanje opšte opasnosti i Iznuda.

Kako se navodi u saopštenju, u svim navedenim postupcima Treće OJT, u saradnji sa nadležnim organizacionim jedinicama Ministarstva unutrašnjih poslova, intenzivno preduzima radnje u cilju potpunog rasvetljavanja svih okolnosti izvršenja krivičnih dela, identifikovanja neposrednih izvršilaca, eventualnih nalogodavaca, podstrekača i drugih učesnika, kao i utvrđivanja eventualne međusobne povezanosti navedenih događaja.

- Treće OJT poziva sva pravna i fizička lica kojima su upućivane pretnje ili koja su bila izložena pokušajima iznuđivanja novca, a koja ove događaje do sada nisu prijavila, da se bez odlaganja obrate Tužilaštvu ili policiji. Ističemo da će se preduzeti sve zakonom predviđene mere i radnje u cilju zaštite oštećenih, potpunog rasvetljavanja prijavljenih događaja i krivičnog procesuiranja svih odgovornih lica.