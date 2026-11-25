SUDIJA za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu odredio je, nakon saslušanja, pritvor do 30 dana Veljku M. (17), koji se sumnjiči da je, u ponedeljak ujutru, hicima iz očeve malokalibarske puške u Prvoj tehničkoj školi povredio spremačicu Dušicu R. (50), dok je njenu koleginicu povredilo staklo koje se rasprslo od metka.

Foto: Printskrin RTS/ Društvene mreže

Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda.

Više javno tužilaštvo u Kragujevcu je podnelo zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku zbog sumnje da je počinio teško ubistvo u pokušaju.

Pored Veljka, uhapšen je i njegov otac S. M. (49), zbog sumnje da je oružje, iz kojeg je pucao maloletnik, držao u kući neobezbeđeno i bez dozvole. Posle saslušanja, i njemu je juče određen pritvor do 30 dana.

Dan nakon pucnjave u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, povređene žene su u stabilnom stanju, Dušica R. je zadržana na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru, dok je njena koleginica puštena kući. Dr Tatjana Lazarević, rukovodilac Urgentnog centra, izjavila je da su pacijentkinje optimalnog zdravstvenog stanja.

- Noć su provele stabilno, uz intenzivni monitoring, sprovođenje kontrolnih dijagnostičkih postupaka i primenu potrebne terapije - navela je Lazarevićeva i dodala da su se stekli uslovi da jedna od njih bude puštena kući, a druga prebačena na standardni nivo lečenja.

Najavio krvavi pohod? Foto: Društvene mreže Tinejdžer sa puškom iz koje je pucao PREMA nezvaničnim saznanjima, uhapšeni učenik je navodno nameravao da naoružan puškom uđe u učiniocu, međutim, nakon ranjavanja tetkica i zaglavljivanja metka u cevi, u tome su ga sprečili školski čuvar i policijska patrola koja se zatekla u blizini. Osumnjičeni je pre upada u školu na svojim društvenim mrežama najavio krvavi pohod, a između ostalog okačio je fotografiju na kojoj je on u maskirnim pantalonama i sa puškom u ruci, kao i fotografiju na kojoj je ispisan datum 24. 11.

Ona je pojasnila da se kod otpuštene radnice sprovodi terapija predviđena za lakše povrede, dok stanje njene koleginice koja ostaje u bolnici zahteva hirurški nadzor, ali bez nepredviđenih komplikacija.

Slike iz škole u kojoj je maturant u ponedeljak ujutru pucao i dalje su potresne. U kućici, u holu škole, na samom ulazu, gde su sedele spremačice, vidi se rupa od metka, a okolo raspršeno staklo, kao i razbacane stolice.

Načelnik Školske uprave u Kragujevcu Radojko Damjanović izjavio je da je na sastanku sa Kriznim timom Ministarstva prosvete dogovoreno da nastava počne, da časovi budu skraćeni i da prvi čas bude posvećen razgovoru sa razrednim.

Foto: Printskrin Tanjug TV

- Odeljenjske starešine su na sastanku sa svim zaposlenima dobile instrukcije za postupanje u narednom periodu. Odeljenje koje je pohađao učenik neće imati nastavu, već će biti organizovani razgovori sa stručnom službom i odeljenjskim starešinom - naveo je Damjanović.

Prema njegovim rečima, do kraja nedelje biće organizovana dežurstva zdravstvenih radnika, odnosno psihologa i psihijatara za decu i odrasle. Tako će, osim učenika, i nastavnici i roditelji moći da im se obrate za pomoć i podršku.