RUPA OD METKA, RASPRŠENO STAKLO, RAZBACANE STOLICE: Dan posle pucnjave u školi u Kragujevcu, Veljku (17) određen pritvor
SUDIJA za maloletnike Višeg suda u Kragujevcu odredio je, nakon saslušanja, pritvor do 30 dana Veljku M. (17), koji se sumnjiči da je, u ponedeljak ujutru, hicima iz očeve malokalibarske puške u Prvoj tehničkoj školi povredio spremačicu Dušicu R. (50), dok je njenu koleginicu povredilo staklo koje se rasprslo od metka.
Pritvor mu je određen da ne bi uticao na svedoke, da ne bi ponovio krivično delo i zbog uznemirenja javnosti, saopšteno je iz tog suda.
Više javno tužilaštvo u Kragujevcu je podnelo zahtev za pokretanje pripremnog postupka prema maloletniku zbog sumnje da je počinio teško ubistvo u pokušaju.
Pored Veljka, uhapšen je i njegov otac S. M. (49), zbog sumnje da je oružje, iz kojeg je pucao maloletnik, držao u kući neobezbeđeno i bez dozvole. Posle saslušanja, i njemu je juče određen pritvor do 30 dana.
Dan nakon pucnjave u Prvoj tehničkoj školi u Kragujevcu, povređene žene su u stabilnom stanju, Dušica R. je zadržana na lečenju u Univerzitetskom kliničkom centru, dok je njena koleginica puštena kući. Dr Tatjana Lazarević, rukovodilac Urgentnog centra, izjavila je da su pacijentkinje optimalnog zdravstvenog stanja.
- Noć su provele stabilno, uz intenzivni monitoring, sprovođenje kontrolnih dijagnostičkih postupaka i primenu potrebne terapije - navela je Lazarevićeva i dodala da su se stekli uslovi da jedna od njih bude puštena kući, a druga prebačena na standardni nivo lečenja.
Najavio krvavi pohod?
PREMA nezvaničnim saznanjima, uhapšeni učenik je navodno nameravao da naoružan puškom uđe u učiniocu, međutim, nakon ranjavanja tetkica i zaglavljivanja metka u cevi, u tome su ga sprečili školski čuvar i policijska patrola koja se zatekla u blizini. Osumnjičeni je pre upada u školu na svojim društvenim mrežama najavio krvavi pohod, a između ostalog okačio je fotografiju na kojoj je on u maskirnim pantalonama i sa puškom u ruci, kao i fotografiju na kojoj je ispisan datum 24. 11.
Ona je pojasnila da se kod otpuštene radnice sprovodi terapija predviđena za lakše povrede, dok stanje njene koleginice koja ostaje u bolnici zahteva hirurški nadzor, ali bez nepredviđenih komplikacija.
Slike iz škole u kojoj je maturant u ponedeljak ujutru pucao i dalje su potresne. U kućici, u holu škole, na samom ulazu, gde su sedele spremačice, vidi se rupa od metka, a okolo raspršeno staklo, kao i razbacane stolice.
Načelnik Školske uprave u Kragujevcu Radojko Damjanović izjavio je da je na sastanku sa Kriznim timom Ministarstva prosvete dogovoreno da nastava počne, da časovi budu skraćeni i da prvi čas bude posvećen razgovoru sa razrednim.
- Odeljenjske starešine su na sastanku sa svim zaposlenima dobile instrukcije za postupanje u narednom periodu. Odeljenje koje je pohađao učenik neće imati nastavu, već će biti organizovani razgovori sa stručnom službom i odeljenjskim starešinom - naveo je Damjanović.
Prema njegovim rečima, do kraja nedelje biće organizovana dežurstva zdravstvenih radnika, odnosno psihologa i psihijatara za decu i odrasle. Tako će, osim učenika, i nastavnici i roditelji moći da im se obrate za pomoć i podršku.
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)