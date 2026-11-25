PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, u saradnji sa policijskim službenicima PU Novi Sad i Uprave za tehniku, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. P. (26) i M. P. (26), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšteopasnosti, dok se A.P. tereti i za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

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Oni se sumnjiče da su 11. novembra 2026. godine, oko 2 časa u Novom Beogradu, aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište jedne porodične kuće, kao i 21. novembra, oko 4,30 časova u Beogradu, na Zvezdari, aktivirali i bacili ručnu bombu u baštu jednog restorana.

Takođe, prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni A.P. pronađeno je oko 850 grama biljne materije nalik na marihuanu, oko 30 grama praškaste materije nalik na kokain, kao i dve vagice za precizno merenje.

Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.