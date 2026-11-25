BACILI BOMBE NA UGOSTITELJSKI OBJEKAT I PRIVATNU KUĆU: Uhapšena dvojica mladića
PRIPADNICI Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, UKP, u saradnji sa policijskim službenicima PU Novi Sad i Uprave za tehniku, a u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, uhapsili su A. P. (26) i M. P. (26), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšteopasnosti, dok se A.P. tereti i za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Oni se sumnjiče da su 11. novembra 2026. godine, oko 2 časa u Novom Beogradu, aktivirali i bacili ručnu bombu u dvorište jedne porodične kuće, kao i 21. novembra, oko 4,30 časova u Beogradu, na Zvezdari, aktivirali i bacili ručnu bombu u baštu jednog restorana.
Takođe, prilikom pretresa stana i drugih prostorija koje koristi osumnjičeni A.P. pronađeno je oko 850 grama biljne materije nalik na marihuanu, oko 30 grama praškaste materije nalik na kokain, kao i dve vagice za precizno merenje.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni javnom tužiocu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Preporučujemo
UHAPŠEN BRAT DAVORA MACURE
25. 11. 2026. u 15:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)