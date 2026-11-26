ISPUNjENjE proročanstava o Apokalipsi, u svetlu razvoja tehnologija veštačke inteligencije, čini se bližim nego ikada, ocenio je patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril.

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- Drugi strahuju da bi veštačka inteligencija, nakon što posredstvom armije robota u svojim rukama koncentriše upravljanje svim procesima neophodnim za održavanje života, mogla da zaključi da su ljudi suvišna karika u tom proizvodnom lancu. Kakva sudbina onda čeka čovečanstvo? Ispunjenje proročanstava o Apokalipsi čini se bližim nego ikada - rekao je patrijarh na plenarnom zasedanju 28. Svetskog ruskog narodnog sabora.

Prema rečima patrijarha, pojedini ljudi već doživljavaju savete veštačke inteligencije kao objektivnu istinu.

Poglavar Ruske pravoslavne crkve izrazio je i sumnju da razvoj koji podrazumeva gubitak sposobnosti samostalnog donošenja odluka može biti od koristi čovečanstvu.

Koreni ukrajinske tragedije sežu u devedesete

Tragični događaji u Ukrajini direktna su posledica haosa devedesetih godina prošlog veka, izjavio je patrijarh moskovski i cele Rusije Kiril.

- Tragedija koja se danas odvija na tlu Ukrajine direktna je posledica onoga što se dešavalo devedesetih godina. Kako su kolonizatori uspevali da liše narod suvereniteta? Njihov prvi cilj bio je razaranje jedinstva društva i naroda. Od tada se princip ‘zavadi pa vladaj’ nije promenio – promenili su se samo načini njegove primene - rekao je patrijarh u četvrtak na plenarnom zasedanju Svetskog ruskog narodnog sabora.

Današnji pretendenti na svetsku dominaciju opredelili su se za metode duhovnog i psihološkog uticaja, dodao je patrijarh.

Dvadeset osmi Svetski ruski narodni sabor održava se 25. i 26. novembra u Hramu Hrista Spasitelja. Tema ovogodišnjeg sabora je „Jedinstvo naroda i duhovni suverenitet kao osnova razvoja Rusije“.

Svetski ruski narodni sabor je međunarodna društvena organizacija koja se bavi duhovno-prosvetnim, kulturnim i dobrotvornim radom. Osnovan je u maju 1993. godine pod okriljem Ruske pravoslavne crkve.

Osnovni cilj Sabora je da doprinese jačanju ruske državnosti, uloge Pravoslavne crkve u životu društva i njene saradnje sa tradicionalnim verskim zajednicama u Rusiji.

(Sputnjik)