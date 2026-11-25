POSEBNO odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu odredilo je danas pritvor do 30 dana Dubravku M, bratu odgovornog lica Alta banke Davora M, osumnjičenom za izvršenje krivičnog dela zloupotreba položaja odgvoronog lica pomaganjem.

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Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.

Prethodno je sa Dubravkom M. uhapšena i Tatjana B, direktorka Alta Pay Group.

Odgovorno lice Alta banke Davor M. je uhapšen početkom novembra zajedno sa direktorom Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom Alta banke G.M. i saradnikom za trezorsko poslovanje banke I.P.

Davor M. je osumnjičen da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni da su pomogli u izvršenju navedenog krivičnog dela.

Kako je ranije saopštilo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, sumnja se da je Davor M. u prethodnom periodu, do 31. oktobra, izvršio krivično delo tako što je prekoračio granice svog ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela pomogli osumnjičeni G. M, i I.P, kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru Alta banke, tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo".

Na taj način je Davor M, kako se sumnja, iz trezora iznosio novac i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara.