ODREĐEN PRITVOR BRATU VLASNIKA "ALTA BANKE": Opasnost od bekstva, uticaj na svedoke i mogućnost ponavljanja dela
POSEBNO odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu odredilo je danas pritvor do 30 dana Dubravku M, bratu odgovornog lica Alta banke Davora M, osumnjičenom za izvršenje krivičnog dela zloupotreba položaja odgvoronog lica pomaganjem.
Pritvor mu je određen zbog opasnosti od bekstva, da ne bi uticao na svedoke i da ne bi u kratkom vremenskom periodu ponovio krivično delo.
Prethodno je sa Dubravkom M. uhapšena i Tatjana B, direktorka Alta Pay Group.
Odgovorno lice Alta banke Davor M. je uhapšen početkom novembra zajedno sa direktorom Odeljenja trezora i upravljanja gotovinom Alta banke G.M. i saradnikom za trezorsko poslovanje banke I.P.
Davor M. je osumnjičen da je izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica, dok su ostali osumnjičeni da su pomogli u izvršenju navedenog krivičnog dela.
Kako je ranije saopštilo Javno tužilaštvo za organizovani kriminal, sumnja se da je Davor M. u prethodnom periodu, do 31. oktobra, izvršio krivično delo tako što je prekoračio granice svog ovlašćenja, u čemu su mu stvaranjem uslova za izvršenje krivičnog dela pomogli osumnjičeni G. M, i I.P, kao lica zadužena za neposredno rukovanje vrednostima u trezoru Alta banke, tako što su mu predavali kartice za ulazak u trezor ili su mu svojim karticama i prisustvom omogućavali neovlašćene ulaske u trezor "Depo".
Na taj način je Davor M, kako se sumnja, iz trezora iznosio novac i pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od oko 45 milijardi dinara.
Preporučujemo
UHAPŠEN BRAT DAVORA MACURE
25. 11. 2026. u 15:47
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
BEBA ROĐENA U SKUPŠTINI: Žena vozača predsednika parlamenta se porodila u suterenu - sveštenik nije verovao šta čuje te 1938.
POVRATAK poslanika u klupe Narodne skupštine zvanično je počeo pre nekoliko dana i to veoma burno.
25. 11. 2026. u 11:05
Komentari (0)