ANDRIJA Filić (23), mlađi brat Stefana Filića (18) iz Velike Plane, koji je pre šest godina preminuo od posledica brutalnog prebijanja, tragično je danas nastrado od posledica strujnog udara.

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Prema nezvaničnim saznanjima, Andrija je život izgubio na poslu.

Andrija je mlađi brat Stefana Filića (18) koji je pretučen, bez povoda, 2. februara 2020. godine ispred diskoteke u Velikoj Plani.

Stefan je napadnut te noći nakon izlaska, kada je pokušao da odbrani upravo mlađeg Andriju od grupe nasilnika. Od posledica prebijanja, Stefan je pao u komu i preminuo 30 sati kasnije u bolnici.

Presude su stigle u maju 2024. Prvookrivljeni za ubistvo Stefana Filića, Nikola Bojović je najpre osuđen na 15 godina zatvora, Mitar Pandurević za učestvovanje u tuči dobio je tri godine, a Predrag Stoiljković, dve godine i osam meseci zatvora zbog nasilničkog ponašanja.