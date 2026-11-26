VREMENSKE prilike u našoj zemlji i na Balkanskom poluostrvu ulaze u znatno nestabilniju i hladniju fazu, uz sve češće prodore vlažnog vazduha koji donose kišu, olujne udare vetra i prve ozbiljnije najave snega.

Foto: Tanjug/STA/Siniša Kaniza

Dok se u nižim predelima smenjuju padavinski talasi i nagli pad temperature, na planinama se već stvaraju uslovi za formiranje snežnog pokrivača, što predstavlja uvod u zimske vremenske obrasce koji će diktirati vreme u Srbiji i okruženju u narednim mesecima.

Meteorološki sajt "Severe Weather Europe" (SWE) objavio je detaljnu analizu za zimu 2026/2027, prema kojoj se veći deo evropskog kontinenta nalazi pred znatno slabijom snežnom sezonom u poređenju sa višegodišnjim prosekom.

Kako navode stručnjaci, objedinjavanje prognostičkih podataka iz šest vodećih svetskih meteoroloških centara ukazuje na to da će u zapadnim, centralnim, severozapadnim i južnim delovima Evrope količina snega biti ispod normale.

U novembarskom ažuriranju prognostičkih modela došlo je do dodatnog smanjenja predviđenih snežnih padavina na području istočno-centralne, južno-centralne i jugoistočne Evrope, obuhvatajući i Balkansko poluostrvo.

Foto: Severe Weather Europe

Prognostičari SWE naglašavaju da prognoza ispodprosečnih padavina ne znači da snega uopšte neće biti, već da se očekuju manje količine od uobičajenih, uz periode sa formiranim snežnim pokrivačem.

Prema mesečnim projekcijama, januar se izdvaja kao mesec sa najvećim prostornim obuhvatom snega na kontinentu, mada su zone sa natprosečnim snegom ograničene uglavnom na krajnji severoistok, krajnji jugoistok i manji deo Alpa.

Foto: Severe Weather Europe

Vremenske prilike pod uticajem El Ninja i polarnog vrtloga

Glavni pokretač vremenskih obrazaca u ovogodišnjoj zimskoj sezoni jeste izuzetno snažan okeanski fenomen El Ninjo u ekvatorijalnom pojasu Tihog okeana. Okeanske temperaturne anomalije u istočnim predelima Pacifika prelaze 7 stepeni iznad proseka, što ovaj fenomen svrstava u najjači u poslednjih sedam decenija.

Stručnjaci SWE objašnjavaju da ovako snažan El Ninjo u Evropi podstiče preovlađujuće blago zapadno strujanje sa Atlantika i jačanje grebena sa juga, čime se temperature vazduha održavaju previsokim za dugotrajniji snežni pokrivač u nizinama. Zbog toga i većina evropskih skijaških centara beleži prognoze sa ispodprosečnim količinama prirodnog snega.

Foto: Severe Weather Europe

Međutim, meteorolozi poručuju da bi tokom sredine zime moglo doći do preokreta usled ponašanja polarnog vrtloga u stratosferi. Sezonski model ECMWF beleži neuobičajeno slabljenje zapadnih stratosferskih vetrova tokom januara i februara, što upućuje na mogućnost iznenadnog stratosferskog zagrevanja i narušavanja polarnog vrtloga počev od sredine januara.

Kad se polarni vrtlog uruši tokom zime sa El Ninjom, hladna polarna vazdušna masa lakše prodire u niže geografske širine, što u proseku donosi snežnije uslove i znatno hladnije vreme velikom delu Evrope.

Foto: Severe Weather Europe

Vremenske prilike tokom prazničnih dana krajem decembra

Prve procene za prazničnu sedmicu od 20. do 26. decembra pokazuju da je verovatnoća novih snežnih padavina najveća na području Skandinavije, istočne Evrope i na Alpima. U centralnim delovima kontinenta šanse za sneg kreću se između 40 i 60 odsto, dok se na zapadu i jugu verovatnoća spušta na 10 odsto ili manje.

Foto: Severe Weather Europe

Prema trenutnim produženim modelima, veći deo Evrope ima signal za manje snega od proseka tokom praznika, dok se padavine iznad uobičajenih vrednosti za sada naziru samo na jugoistoku kontinenta.

Foto: Severe Weather Europe

Vremenske prilike u Srbiji narednih dana

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavio je u vremenskoj prognozi osetno hladnije dane.

Za danas je najavljeno pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, a ponegde i sa lokalnim pljuskovima.

U planinskim predelima istočne Srbije kiša će se lediti na tlu.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i na planinama jak, južni i jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa olujnim udarima od 60 do 90 km/č, dok će posle podne i uveče na severozapadu i zapadu skretati na severozapadni, a košava slabiti.

Foto: Severe Weather Europe

U većini mesta najniža temperatura biće od 2 do 7 stepeni, a najviša od 6 do 12 stepeni, dok će u Timočkoj Krajini biti osetno hladnije, od 1 do 3 stepena.

Izdato je upozorenje na lokalnu pojavu ledene kiše i rosulje, olujne udare vetra preko 24 m/s i količinu padavina veću od 20 l/m² za 12 sati.

Sutra, 27. novembra, zadržava se pretežno oblačno vreme, mestimično s kišom, dok se na planinama tokom noći ka suboti očekuje prelazak kiše u sneg.

Vetar će duvati slab i umeren, severni i severozapadni. Najniža temperatura kretaće se od 1 do 8 stepeni, a najviša od 4 stepena na severozapadu do 11 stepeni na jugu zemlje.

Za subotu, 28. novembar, prognozira se oblačno i hladnije vreme, mestimično sa kišom koja će tokom dana preći u susnežicu i sneg ponegde i u nižim krajevima južnije od Save i Dunava.

Foto: Severe Weather Europe

U planinskim predelima očekuje se formiranje snežnog pokrivača visine od 10 do 20 cm.

Vetar će biti slab i umeren, u planinama istočne Srbije jak, istočni i severoistočni, dok će krajem dana u košavskom području skrenuti na jugoistočni i pojačati se.

Najniža temperatura od 1 do 5 stepeni, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni.

Nedelja, 29. novembar, biće nešto hladnija, uz umereno do potpuno oblačno i hladno vreme, dok se na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije ponegde očekuje slab sneg uz stvaranje manjeg pokrivača, a posle podne sledi prestanak padavina.

Vetar će biti slab i umeren, u košavskom području i planinama istočne Srbije jak, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura biće od -2 do 2 stepena, a najviša od 1 stepena na jugu do 5 stepeni na severu Srbije.