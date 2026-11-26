ČUPIĆ U OHRIDU: Prisustvovaće sastanku lidera procesa Brdo-Brioni
PREDSEDNIK Narodne skupštine Srbije i vršilac dužnosti predsednika Republike Aleksandar Čupić učestvovaće na sastanku lidera Zapadnog Balkana u okviru procesa Brdo - Brioni, koji se održava 26. i 27. novembra u Ohridu, saopšteno je danas iz Narodne Skupštine.
Prvog dana posete, Čupić će prisustvovati neformalnoj večeri šefova delegacija, čiji je domaćin predsednica Severne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova, dok su drugog dana okupljanja predviđeni plenarni sastanak lidera i bilateralni susreti.
Koorganizatori događaja su, pored Siljanovski-Davkove i predsednica Slovenije Nataša Pirc Musar i predsednik Hrvatske Zoran Milanović.
(Tanjug)
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