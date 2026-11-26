HRVATSKI evroposlanik i stalni izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula izjavio je za zagrebački "Jutarnji list" da "pravi test za novu vlast u Beogradu tek predstoji". Nije, kaže, iznenađen protivljenjem "Studentske liste" predlogu rezolucije o Vukovaru, ističući da je reč o heterogenom pokretu koji je, okupljanjem različitih političkih, društvenih i interesnih grupa, ostvario ubedljivu izbornu pobedu.