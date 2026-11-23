NAKON uklanjanja šatora i privremenih objekata iz Pionirskog parka 26. oktobra, otvoreno je pitanje u kakvom se stanju ova zaštićena zelena površina nalazi i koliko će vremena i novca biti potrebno za njenu obnovu.

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Tim povodom, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu uputio je dopise Zavodu za zaštitu prirode Srbije i JKP "Zelenilo-Beograd", zahtevajući hitnu i sveobuhvatnu stručnu procenu posledica višemesečnog korišćenja ovog prostora, uz javno objavljivanje nalaza i plana obnove.

- Nakon uklanjanja privremenih objekata i ponovnog otvaranja parka za javnost, potrebno je utvrditi kako su aktivnosti koje su se u njemu odvijale tokom gotovo 18 meseci uticale na zemljište i vegetaciju - saopštili su sa Biološkog fakulteta

U dopisu upućenom pomenutim nadležnim institucijama, posebno naglašavaju da uklanjanje otpada, zamena travnjaka i vizuelno uređenje prostora, iako neophodno, ne mogu biti zamena za stručnu procenu stanja i sveobuhvatan plan obnove.

Formiranje stručne komisije STRUČNjACI iz Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) predložili su formiranje stručne komisije, u kojoj bi se našli predstavnici "Zelenila", Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, nadležnih gradskih sekretarijata, stručnjaci UPAS, kao i predstavnici Šumarskog i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Kako se navodi, jedan od prvih zadataka takve komisije trebalo bi da bude izrada detaljnog ekspertskog izveštaja o nastaloj šteti, što bi podrazumevalo pedološku analizu zemljišta, popis stepena oštećenosti svakog pojedinačnog stabla, kao i procenu stanja infrastrukture, staza, mobilijara i zalivnog sistema.

Kako smatraju na fakultetu, posledice ne moraju biti odmah vidljive, zbog čega je važno da se obnova zasniva na stručnoj proceni i da se oporavak parka prati i nakon uređenja.

- Dopisima tražimo neposredno učešće stručnjaka Zavoda u terenskoj proceni i izradi preporuka za obnovu, kao i plan sanacije sa konkretnim merama, rokovima i načinom praćenja oporavka zemljišta i vegetacije. Javnost treba blagovremeno obavestiti o tome kada će procena biti završena, šta je njome utvrđeno i koje će mere biti preduzete - dodaje se u saopštenju.

Za kraj, ističu da javnosti moraju biti dostupne informacije o troškovima obnove, kao i o tome ko će ih snositi.

Na ozbiljne posledice u Pionirskom parku upozorio je i profesor Nenad Stavretović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prema njegovim rečima, najveća oštećenja pretrpeli su travnjaci, dok su u velikoj meri stradali i prizemna vegetacija i niže rastinje, a štete ima i na drveću.

- Zemljište u Pionirskom parku je upropašćeno. Sabijanje zemljišta i bilo kakve aktivnosti nenamenske na ovoj površini dovode do degradacije zemljišta, a to je jedna od najvećih finansijskih stavki na zelenim površinama. Nismo videli da je reagovala inspekcija, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, gradski arhitekta, jer ovo je takođe jedna pejzažno-arhitektonska, prirodna i kulturna vrednost - rekao je Stavretović za RTS.

Prema procenama stručnjaka iz Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS), obnova travnjaka setvom, zajedno sa pripremnim radovima, koštala bi između devet i 15 evra po kvadratnom metru. Ukoliko bi se koristio travni tepih, cena bi iznosila od 15 do 25 evra po kvadratnom metru.