PIONIRSKOM PARKU NEOPHODNA OBNOVA: Biološki fakultet uputio dopise nadležnim institucijama
NAKON uklanjanja šatora i privremenih objekata iz Pionirskog parka 26. oktobra, otvoreno je pitanje u kakvom se stanju ova zaštićena zelena površina nalazi i koliko će vremena i novca biti potrebno za njenu obnovu.
Tim povodom, Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu uputio je dopise Zavodu za zaštitu prirode Srbije i JKP "Zelenilo-Beograd", zahtevajući hitnu i sveobuhvatnu stručnu procenu posledica višemesečnog korišćenja ovog prostora, uz javno objavljivanje nalaza i plana obnove.
- Nakon uklanjanja privremenih objekata i ponovnog otvaranja parka za javnost, potrebno je utvrditi kako su aktivnosti koje su se u njemu odvijale tokom gotovo 18 meseci uticale na zemljište i vegetaciju - saopštili su sa Biološkog fakulteta
U dopisu upućenom pomenutim nadležnim institucijama, posebno naglašavaju da uklanjanje otpada, zamena travnjaka i vizuelno uređenje prostora, iako neophodno, ne mogu biti zamena za stručnu procenu stanja i sveobuhvatan plan obnove.
Formiranje stručne komisije
STRUČNjACI iz Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) predložili su formiranje stručne komisije, u kojoj bi se našli predstavnici "Zelenila", Zavoda za zaštitu prirode Srbije, Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, nadležnih gradskih sekretarijata, stručnjaci UPAS, kao i predstavnici Šumarskog i Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Kako se navodi, jedan od prvih zadataka takve komisije trebalo bi da bude izrada detaljnog ekspertskog izveštaja o nastaloj šteti, što bi podrazumevalo pedološku analizu zemljišta, popis stepena oštećenosti svakog pojedinačnog stabla, kao i procenu stanja infrastrukture, staza, mobilijara i zalivnog sistema.
Kako smatraju na fakultetu, posledice ne moraju biti odmah vidljive, zbog čega je važno da se obnova zasniva na stručnoj proceni i da se oporavak parka prati i nakon uređenja.
- Dopisima tražimo neposredno učešće stručnjaka Zavoda u terenskoj proceni i izradi preporuka za obnovu, kao i plan sanacije sa konkretnim merama, rokovima i načinom praćenja oporavka zemljišta i vegetacije. Javnost treba blagovremeno obavestiti o tome kada će procena biti završena, šta je njome utvrđeno i koje će mere biti preduzete - dodaje se u saopštenju.
Za kraj, ističu da javnosti moraju biti dostupne informacije o troškovima obnove, kao i o tome ko će ih snositi.
Na ozbiljne posledice u Pionirskom parku upozorio je i profesor Nenad Stavretović sa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prema njegovim rečima, najveća oštećenja pretrpeli su travnjaci, dok su u velikoj meri stradali i prizemna vegetacija i niže rastinje, a štete ima i na drveću.
- Zemljište u Pionirskom parku je upropašćeno. Sabijanje zemljišta i bilo kakve aktivnosti nenamenske na ovoj površini dovode do degradacije zemljišta, a to je jedna od najvećih finansijskih stavki na zelenim površinama. Nismo videli da je reagovala inspekcija, Sekretarijat za zaštitu životne sredine, gradski arhitekta, jer ovo je takođe jedna pejzažno-arhitektonska, prirodna i kulturna vrednost - rekao je Stavretović za RTS.
Prema procenama stručnjaka iz Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS), obnova travnjaka setvom, zajedno sa pripremnim radovima, koštala bi između devet i 15 evra po kvadratnom metru. Ukoliko bi se koristio travni tepih, cena bi iznosila od 15 do 25 evra po kvadratnom metru.
Preporučujemo
ISKLjUČENjE STRUJE U 10 OPŠTINA: Pogledajte detaljni spisak ulica
23. 11. 2026. u 07:00
SPREMITE ZALIHE NA VREME: Utorak bez vode za stanare u ova dva dela grada
22. 11. 2026. u 08:25
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
Partizan razbio večitog rivala: Na krilima Grobara crno-beli ubedljivo slavili protiv Zvezde
Rukometaši Partizana pobedili su večeras na svom terenu Crvenu zvezdu rezultatom 32:24 u meču 10. kola ARKUS lige.
20. 11. 2026. u 19:57
"Putin nije naš prijatelj, on je kasapin"
"ON JE, kako su drugi već rekli, diktator odgovoran za ubistva i u to niko ne sumnja."
22. 11. 2026. u 19:00 >> 10:01
Komentari (0)