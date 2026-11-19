Nakon ovih reči najbolji ukrajinski fudbaler nikada više neće igrati za reprezentaciju
Ukrajinski fudbaler Mihail Mudrik (25) izazvao je pravi zemljotres u domovini nakon što je javno progovorio o dvogodišnjoj suspenziji zbog dopinga, direktno optuživši ljude iz nacionalnog tima za pakao kroz koji je prošao.
Nekada jedan od najtalentovanijih igrača Evrope, kojeg je Čelsi pre skoro četiri godine platio Šahtjoru neverovatnih 70 miliona evra, vratio se na teren u avgustu ove godine nakon skoro dvogodišnje pauze izazvane padom na doping testu.
Iako mu je kazna ukinuta, na "Stamford bridžu" više nisu računali na njega, pa je ovog leta prosleđen na pozajmicu u Totenhem, gde se trenutno oporavlja od povrede.
Mudrik je sada odlučio da prekine ćutanje i otkrije ko je, prema njegovom mišljenju, kriv za prisustvo zabranjene supstance meldonijum u njegovom organizmu.
– Nikada ranije u životu nisam čuo za supstancu kao što je meldonijum. To je nešto što može da se pronađe samo u istočnoj Evropi – započeo je Mudrik svoju ispovest, a zatim uperio prst u stručni štab reprezentacije:
On je optužio klupske i reprezentativne lekare, tvrdeći da su igračima redovno deljene tablete u čašicama pre utakmica i označio ih kao glavne krivce za svoju dvogodišnju agoniju.
Mudrik je izrazio ogorčenje i prema predsedniku Saveza Andreju Ševčenku zbog nedostatka podrške. Istakao je da mu je pozitivan test uništio život i teško narušio psihu, što je dovelo i do problema s alkoholom, sa kojim se uspešno izborio kako bi se vratio fudbalu.
Nakon svega, njegov povratak u nacionalni tim, za koji nije igrao od novembra 2024. godine, gotovo je nemoguć.
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