Fudbalerke Austrije iz Beča na svom stadionu dočekuju Bajern u petom kolu Lige šampiona.

FOTO: Eibner-Pressefoto/Wolfgang Frank / imago sportfotodienst / Profimedia

Nemački tim stiže kao veliki favorit, a razlika u kvalitetu i dosadašnjim rezultatima nagoveštava utakmicu sa najmanje tri pogotka.

Austrija je tek 18. na tabeli ligaške faze sa jednim bodom, a naročito je zabrinjavajuća njena odbrana protiv kvalitetnijih rivala. U Ligi šampiona poražena je od Juventusa sa 4:1 i Benfike sa 3:1, dok je u poslednjih pet nastupa primila osam golova. Iako je ubedljivom pobedom nad LASK-om od 3:0 pokazala da ume da bude efikasna, protiv evropskih velikana znatno teže dolazi do pozitivnog rezultata.

Bajern je treći sa osam bodova i nalazi se u izvanrednoj formi. Posle remija sa Real Madridom, nemačke fudbalerke vezale su četiri pobede, uključujući trijumfe na gostovanjima Pari Sen Žermenu (2:1) i Volfsburgu (4:1). U poslednjih pet utakmica postigle su 12 golova, a u Ligi šampiona prosečno postižu 2,3 pogotka po meču.

Bajern redovno stvara prilike i protiv najjačih protivnika, dok je Austrija u evropskim susretima pokazala ozbiljne defanzivne slabosti. Nemački tim ima dovoljno napadačkog potencijala da i sam postigne tri gola, a eventualni pogodak domaćih fudbalerki samo bi dodatno olakšao prolaz našeg predloga.

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