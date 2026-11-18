VOZAČE koji kod Narodne skupštine, kao i podzemne garaže "Pionirskipark" krenu u zabranjenom smeru neće dočekati samo upozorenje ili kazna, već i potencijalno skupa popravka guma.

FOTO: Privatna arhiva

Na ove dve lokacije postavljeni su "ležeći policajci" sa metalnim šiljcima, koji buše automobilske gume ukoliko vozač krene u suprotnom smeru.

Iako je njihova namena da spreče nepropisno kretanje, stručnjaci za bezbednost saobraćaja upozoravaju da postavljanje ovakvih uređaja nije dozvoljeno i da oni mogu izazvati ozbiljne probleme.

Na prvi pogled deluju kao obični usporivači brzine, ali se od njih znatno razlikuju. Svaki automobil koji preko njih pređe iz nedozvoljenog smera rizikuje da ostane bez ispravnih pneumatika.

Kako objašnjava Damir Okanović iz Komiteta za bezbednost saobaćaja, reč je o sredstvima prinude, čija je upotreba zakonom predviđena za policiju i to u tačno određenim okolnostima. To jeste, u situacijama kada je potrebno prinudno zaustaviti vozilo.

- Ovakvi uređaji nisu dozvoljeni za korišćenje na javnim saobraćajnim površinama. Nedopustivo je i zbog toga što postoje situacije kada je neophodno da se tuda kreću vozila hitnih i komunalnih službi. Takođe, može biti i situacija zbog nekih događaja, kada saobraćajna policija preusmerava saobraćaj nedozvoljenim smerom - naveo je Okanović za RTS.

Nezadovoljni i vozači NI građani koji svakodnevno prolaze ovim lokacijama nemaju mnogo razumevanja za ovakvo saobraćajno rešenje. Pojedini su se već susreli sa probušenim gumama, dok drugi smatraju da bi zabranu kretanja u pogrešnom smeru trebalo rešavati na način koji neće dovoditi do oštećenja vozila i dodatnog ugrožavanja saobraćaja.

Okanović je naglasio da ovakvi uređaji istovremeno oštećuju sve četiri gume, zbog čega vozilo ostaje potpuno nepokretno.

- Uređaj odmah buši sva četiri pneumatika i sva vozila koja su prošla ovuda, pogrešnim smerom su ostala onesposobljena za dalje kretanje. Ovo nije dozvoljeno, svako ko ovde ošteti svoje gume ima pravo da zahteva naknadu štete od Grada Beograda, jer je ovo zabranjeno - dodao je Okanović.

Ostaje pitanje da li će nadležni reagovati i pronaći drugačije rešenje koje će istovremeno obezbediti poštovanje saobraćajnih pravila i zaštitu svih učesnika u saobraćaju.