Vraća se Vensan Kompani.

AP Photo/Lennart Preiss

Nakon skoro mesec dana pauze, Vensan Kompani će ponovo biti na klupi Bajerna. Belgijanac je 23. oktobra kolabirao tokom treninga drugog tima Bajerna, nakon čega je hospitalizovan. Lekari su mu dijagnostikovali iritaciju moždanih ovojnica, zbog čega je morao da se povuče sa trenerskih obaveza i posveti oporavku.

Tokom njegovog odsustva ekipu je vodio pomoćni trener Aron Denks, koji je na pet utakmica ostvario četiri pobede i jedan remi.

Bajern je potvrdio da će Kompani biti na konferenciji za medije pred meč sa Kelnom, te da će i voditi Bavarce u predstojećem meču.