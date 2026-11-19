Višenedeljne spekulacije o velikom povratku nekadašnjeg kapitena reprezentacije Srbije u domaći fudbal konačno su dobile svoj epilog.

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Iako je u novosadskoj Vojvodini dugo tinjala nada da bi njihov bivši kapiten ponovo mogao da obuče crveno-beli dres i zaigra na stadionu „Karađorđe“, Dušan Tadić je odlučio da stavi tačku na ovu priču.

Najbolja prilika za obnavljanje saradnje propuštena je proteklog leta, kada je iskusni vezista nakon rastanka sa klubom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bio slobodan igrač. U razgovoru za "Sportski žurnal", Tadić je bio potpuno otvoren i poručio da od povratka u Superligu Srbije nema ništa.

– Vojvodina je jedini moj klub u Srbiji, ali ne vidim da to može da se desi – istakao je Tadić, a potom pohvalio rad uprave i napredak svog matičnog kluba: – Dobro guraju. Klub je odlično organizovan, može još da napreduje.

Glavni razlog zbog kojeg 37-godišnji fudbaler ne vidi sebe ponovo u domaćem prvenstvu leži u trenutnom odnosu snaga i višegodišnjoj dominaciji Crvene zvezde.

– Teško je prekinuti dominaciju beogradskih crveno-belih. Bilo bi lepo da se moj bivši klub plasira u ligašku fazu evropskog takmičenja, to je uspelo TSC-u i Čukaričkom. Zavisi dosta i od žreba, letos Vojvodina nije imala sreće, dobila je jake rivale Ferencvaroš i Ajaks – objasnio je Tadić.

Podsetimo, Tadić trenutno sa uspehom nosi dres holandskog NEC Najmegena, gde je u dosadašnjem delu sezone odigrao 15 utakmica, uz učinak od dva gola i četiri asistencije. Pre povratka u Holandiju, gde je ostavio dubok trag igrajući za Groningen, Tvente i Ajaks, gradio je bogatu međunarodnu karijeru u Sautemptonu, Fenerbahčeu i Al Vahdi. Svoje prve seniorske korake napravio je upravo u Novom Sadu, odigravši 97 zvaničnih mečeva za „staru damu“, na kojima je postigao 27 golova i upisao 17 asistencija.



