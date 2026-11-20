RECEPT ZA POGAČICE SA ČVARCIMA: Meke, sočne, tope se - Tradicionalno srpsko pecivo kome niko ne može da odoli
DOMAĆIM pogačicama sa čvarcima nećete moći da odolite, a prave se nikad lakše.
Najlepše su dok su još vruće u kombinaciji sa kiselim mlekom, ali su spremljene po ovom receptu sveže dugo, tako da mogu da ostanu i za večeru. Bez sumnje su jedne od omiljenih spskih jela.
Sastojci:
300 g mlevenih čvaraka
1 kg brašna
svež kvasac
500 ml mleka
100 g margarina
2 žumanca
2 kašičice soli
1 kašičica šećera
biber
Priprema:
Kvasac usitnite, pa mu dodajte malo toplog mleka i šećera i ostavite da uskisne. U brašno dodajte margarin, žumanca, so, malo mleka i rukom promešajte, pa dodajte kvasac, ostatak mleka i umesite testo. Prekrijte testo krpom i ostavite da odstoji na toplom mestu pola sata. U usitnjene čavrke dodajte malo bibera i soli.
Kada je testo nadošlo razvucite ga oklagijom, pospite ga čvarcima, pa ga ponovo premesite i ostavite da odstoji još 20-ak minuta. Ponovo razvucite testo oklagijom i modlom ili čašom vadite pogačice, pa ih ređajte u podmazan pleh, najbolje sa svinjskom mašću. Razmutite žumance sa mlekom i odozgo premažite pogačice. Pecite na 180 stepeni 25-30 minuta dok ne porumene.
(stil)
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