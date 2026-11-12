DUNJE MAME I MIRISOM I IZGLEDOM: Na Cvetkovoj pijaci bogata ponuda voća, povrća i gotove zimnice

TEZGE na Cvetkovoj pijaci ispunjene su sezonskim voćem i povrćem, a ponuda robe nikad bolja. Dunje, koje mame svojim prepoznatljivim mirisom, koštaju 250 dinara za kilogram.

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"Sezonci" kao što su mandarine i kruške su čak 400, dok banane koštaju 100 dinara manje. Grožđe je preplavilo pijace, a kilogram onog bez koštice je 600 dinara. Na zvezdarskoj pijaci nar drži jaku cenu od 500 dinara. Tražio se juče i limun, a ponuda je bila odlična. Kilogram ovog voća kreće se u proseku 300 dinara dok u poznatom lancu marketa košta 130 dinara.

Beograđani su u svoje kese i kolica stavljali i jabuke. One su se prodavale po ceni od 100 dinara. Na svim tezgama banane drže standardnu cenu od 250, dok kivi košta 500 dinara.

Domaćice koje nisu stigle da spreme zimnicu na vreme ili su okasnile da je kupe, dobile su drugu šansu i još mogu pronaći gotove i sveže proizvode. Kako kažu pijačari, mlađi sugrađani sve češće se odlučuju da kupe gotovu zimnicu.

Vanilice, bajadere, slatko... ZA sve ljubitelje slatkiša, tu su i slatke đakonije. Pola kilograma šarenolikih kolača za slavsku trpezu košta 1.000 dinara, dok su omiljene vanilice 700. Tegla slatkog od malina, šljiva, kajsija i belih trešanja košta 500 dinara.

Kilogram lučenih i peglanih paprika sa medom košta 1.200 dinara. Cvekla je 600, a mešana turšija 1.000. Slavska sezona je uveliko počela, a domaćice koje nisu kiselile kupus, na prestoničkim pijacama mogu ga pronaći pripremljen. Cena "ribanca" je 300 dinara po kilogramu. Isto toliko košta i šagrarepa.

Sugrađani koji žele da kupe ajvar, mogu ga i dalje pronaći u tegli za 1.000, dok tegla ljutih papričica košta 500 dinara.

Paradajz je na trpezama prisutan u različitom obliku i kad mu nije sezona. Litarska flaša pasiranog paradajza na "Cvetku" košta 400, dok je sveži 200 dinara. Za kilogram zelenog paradajza potrebno je izdvojiti 120 dinara.