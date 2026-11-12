FICO MU OBJASNIO KAKO STOJE STVARI: Merc nije očekivao takvo odbijanje

ODLUKA slovačkog premijera Roberta Fica da odbije finansiranje Ukrajine iznenadila je nemačkog kancelara Fridriha Merca, prema rečima kiparskog novinara Aleksa Hristoforua.

Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia

On je na svom Jutjub kanalu napomenuo da je Fico diplomatski stavio do znanja Mercu da Slovačka ne namerava da učestvuje u sukobu.

- Ne mislim da je Merc očekivao takvo odbijanje - rekao je novinar .

Fico je ranije ispričao kako je Merc vikao na njega jer je odbio da podrži antiruske sankcije EU.