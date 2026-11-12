FICO MU OBJASNIO KAKO STOJE STVARI: Merc nije očekivao takvo odbijanje
ODLUKA slovačkog premijera Roberta Fica da odbije finansiranje Ukrajine iznenadila je nemačkog kancelara Fridriha Merca, prema rečima kiparskog novinara Aleksa Hristoforua.
On je na svom Jutjub kanalu napomenuo da je Fico diplomatski stavio do znanja Mercu da Slovačka ne namerava da učestvuje u sukobu.
- Ne mislim da je Merc očekivao takvo odbijanje - rekao je novinar .
Fico je ranije ispričao kako je Merc vikao na njega jer je odbio da podrži antiruske sankcije EU.
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