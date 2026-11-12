Svet

FICO MU OBJASNIO KAKO STOJE STVARI: Merc nije očekivao takvo odbijanje

Novosti online

12. 11. 2026. u 20:29

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ODLUKA slovačkog premijera Roberta Fica da odbije finansiranje Ukrajine iznenadila je nemačkog kancelara Fridriha Merca, prema rečima kiparskog novinara Aleksa Hristoforua.

ФИЦО МУ ОБЈАСНИО КАКО СТОЈЕ СТВАРИ: Мерц није очекивао такво одбијање

Veronika Mihaliková / TASR / Profimedia

On je na svom Jutjub kanalu napomenuo da je Fico diplomatski stavio do znanja Mercu da Slovačka ne namerava da učestvuje u sukobu.

- Ne mislim da je Merc očekivao takvo odbijanje - rekao je novinar .

Fico je ranije ispričao kako je Merc vikao na njega jer je odbio da podrži antiruske sankcije EU.

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