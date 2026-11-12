EU ĆE PREISPITATI SPORAZUM O PRIDRUŽIVANJU SA IZRAELOM: Više od milion građana potpisalo peticiju

EVROPSKA komisija će preispitati Sporazum o pridruživanju sa Izraelom nakon što je više od 1,1 milion građana Evropske unije potpisalo peticiju sa takvim zahtevom.

Foto: Michele Ursi/Alamy/Profimedia

-Komisija će se u narednim nedeljama sastati sa organizatorima peticije kako bi detaljno razgovarali o ovoj inicijativi. Nakon toga, Evropski parlament će organizovati javnu raspravu, navodi se u saopštenju izvršnog tela Evropske unije objavljenom danas.

Mehanizam „Evropske građanske inicijative“ obavezuje Komisiju da razmotri peticije koje je potpisalo više od milion građana Evropske unije iz najmanje sedam država članica.

Od 136 registrovanih peticija, u okviru takozvane „Evropske građanske inicijative“, podnetih tokom više od decenije, samo 14 je dostiglo prag od milion potpisa, neophodan da bi se zvanično našle pred izvršnim telom Evropske unije.

Ranije ove godine, Komisija je odbacila peticiju za proširenje finansiranja abortusa, iako ju je potpisalo 1,2 miliona građana.

Iako je malo verovatno da će ovo preispitivanje Sporazuma o pridruživanju dovesti do značajnijih promena postojećeg stanja, broj prikupljenih potpisa ukazuje na to koliko je pitanje odnosa između Evropske unije i Izraela važno za javnost u Evropskoj uniji, što će primorati Komisiju da pruži zvaničan odgovor, ocenjuje Politiko.

„Evropska alijansa levice“, krovna organizacija koja okuplja 11 levičarskih političkih partija, pokrenula je ovu peticiju pre skoro dve godine. Ova grupa smatra da bi Evropska unija trebalo da obustavi trgovinski i politički dijalog sa Izraelom, s obzirom na to da, prema njihovoj oceni, ta država nije sprečila genocid u Gazi.

Najveći broj potpisa prikupljen je u Francuskoj (339.479), zatim u Italiji (283.863) i Španiji (151.821).

Komisija će do maja 2027. godine dati odgovor o tome da li planira da preduzme bilo kakve mere kao reagovanje na ovu peticiju.

Sporazum o pridruživanju, koji je potpisan 1995. godine, a stupio na snagu 2000. godine, obuhvata politički dijalog i trgovinu između Evropske unije i Izraela. Ovaj blok je najveći trgovinski partner Izraela, a prema podacima Evropske unije, u 2025. godini činio je oko trećinu njegove ukupne trgovine robom sa svetom.

Ratovi u Gazi i Libanu izazvali su oštre kritike na račun Izraela i doveli do podela među evropskim liderima.

(sputnikportal.rs)

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