BOCAN-HARČENKO S PREDSTAVNICIMA STUDENTSKE LISTE: Razgovarano o daljem razvoju rusko-srpskih odnosa

AMBASADOR Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko sastao se s predstavnicima Studentske liste Dejanom Šoškićem i Miodragom Krmarom.

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Iz ambasade poručuju da su imali otvoren i sadržajan razgovor, posvećen perspektivama daljeg razvoja uzajamno korisnih rusko-srpskih odnosa i sveobuhvatnog jačanja veza između naroda dve zemlje.

"Istaknuta je važnost tesne saradnje na međunarodnim platformama i potvrđen je principijelni stav Ruske Federacije po kosovskom pitanju, zasnovan na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN", saopštila je ambasada.

Podsetimo, kandidat za poslanika Studentske liste Dejan Šoškić nedavno je rekao da su vitalni interesi Srbije jeftini energenti i stabilno snabdevanje.

"Mora da se vodi računa o interesu naše zemlje. Svima mora biti jasno da je naš vitalni interes jeftina energija i stabilno snabdevanje. Imamo trenutnu situaciju da Evropa i dalje kupuje gas od Rusije samo u drugoj formi, da Amerika, uprkos svim sankcijama koje su uveli, kupuje ogromnu količinu dizela i to direktnim sporazumom između SAD i Rusije", naveo je Šoškić.

Kako je ranije izjavio kandidat Studentske liste za poslanika Radomir Saičić, Studentska lista poslaće delegaciju u Moskvu nakon formiranja nove vlade kako bi razgovarale o produženju ugovora o isporuci ruskog gasa republici, koji ističe 31. decembra i sankcijama SAD prema NIS-u.

Više predstavnika Studentske liste izjavio je da nova vlast ne planira uvođenje sankcija Rusiji.

(sputnikportal.rs)

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