BOCAN-HARČENKO S PREDSTAVNICIMA STUDENTSKE LISTE: Razgovarano o daljem razvoju rusko-srpskih odnosa
AMBASADOR Rusije u Srbiji Aleksandar Bocan-Harčenko sastao se s predstavnicima Studentske liste Dejanom Šoškićem i Miodragom Krmarom.
Iz ambasade poručuju da su imali otvoren i sadržajan razgovor, posvećen perspektivama daljeg razvoja uzajamno korisnih rusko-srpskih odnosa i sveobuhvatnog jačanja veza između naroda dve zemlje.
"Istaknuta je važnost tesne saradnje na međunarodnim platformama i potvrđen je principijelni stav Ruske Federacije po kosovskom pitanju, zasnovan na poštovanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije u skladu sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN", saopštila je ambasada.
Podsetimo, kandidat za poslanika Studentske liste Dejan Šoškić nedavno je rekao da su vitalni interesi Srbije jeftini energenti i stabilno snabdevanje.
"Mora da se vodi računa o interesu naše zemlje. Svima mora biti jasno da je naš vitalni interes jeftina energija i stabilno snabdevanje. Imamo trenutnu situaciju da Evropa i dalje kupuje gas od Rusije samo u drugoj formi, da Amerika, uprkos svim sankcijama koje su uveli, kupuje ogromnu količinu dizela i to direktnim sporazumom između SAD i Rusije", naveo je Šoškić.
Kako je ranije izjavio kandidat Studentske liste za poslanika Radomir Saičić, Studentska lista poslaće delegaciju u Moskvu nakon formiranja nove vlade kako bi razgovarale o produženju ugovora o isporuci ruskog gasa republici, koji ističe 31. decembra i sankcijama SAD prema NIS-u.
Više predstavnika Studentske liste izjavio je da nova vlast ne planira uvođenje sankcija Rusiji.
(sputnikportal.rs)
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
Milo Đukanović se oglasio novoj vladi Srbije
12. 11. 2026. u 11:33
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)