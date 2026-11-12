Svet

CRVENI METEO-ALARM U ITALIJI: Poplave u Toskani, klizišta blokirala puteve, stotinu ljudi evakuisano

Tanjug

12. 11. 2026. u 20:30

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NADLEŽNE službe izdale su danas crveni meteo-alarm za Toskanu, dok je oluja koja trenutno pogađa Italiju donela obilne padavine, vetar i poremećaje u više regija.

ЦРВЕНИ МЕТЕО-АЛАРМ У ИТАЛИЈИ: Поплаве у Тоскани, клизишта блокирала путеве, стотину људи евакуисано

Foto: Tanjug/Marco Ottico/LaPresse via AP

Odeljenje civilne zaštite izdalo je narandžasti alarm za Liguriju i Emiliju-Romanju, a žuti za Furlaniju-Julijsku krajinu, Marke, Abruco, Molize, Umbriju i Lacio, prenela je TV Rai.

Meteorolozi su upozorili da se najintenzivnije padavine očekuju u narednih nekoliko sati i u južnom delu Lombardije, Venetu i Furlaniji-Julijskoj krajini.

U Liguriji, gde je na snazi narandžasti alarm zbog oluje koja je stigla sa Atlantika, tokom noći, udari vetra dostizali su brzinu do 70 kilometara na sat.

Situacija je najteža u Toskani, gde su se manji vodotoci i reka Serkio izlili na državne puteve u oblasti Monte di Luka, dok je stotinu ljudi evakuisano iz zaselaka Kazete i Forno zbog pokretanja klizišta koje je blokiralo puteve na padinama.

Kako se navodi, U Emiliji-Romanji, padavine su najviše pogodile područje Parme.

Meteorolozi su naveli da će sistem niskog pritiska nastaviti da utiče na vremenske prilike i sutra, posebno u severoistočnim i centralnim regijama.

Nove oluje očekuju se u Toskani, Umbriji i duž centralnog i južnog dela Apenina, oblastima koje je nevreme najteže pogodilo, prenela je TV Rai.

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