CRVENI METEO-ALARM U ITALIJI: Poplave u Toskani, klizišta blokirala puteve, stotinu ljudi evakuisano
NADLEŽNE službe izdale su danas crveni meteo-alarm za Toskanu, dok je oluja koja trenutno pogađa Italiju donela obilne padavine, vetar i poremećaje u više regija.
Odeljenje civilne zaštite izdalo je narandžasti alarm za Liguriju i Emiliju-Romanju, a žuti za Furlaniju-Julijsku krajinu, Marke, Abruco, Molize, Umbriju i Lacio, prenela je TV Rai.
Meteorolozi su upozorili da se najintenzivnije padavine očekuju u narednih nekoliko sati i u južnom delu Lombardije, Venetu i Furlaniji-Julijskoj krajini.
U Liguriji, gde je na snazi narandžasti alarm zbog oluje koja je stigla sa Atlantika, tokom noći, udari vetra dostizali su brzinu do 70 kilometara na sat.
Situacija je najteža u Toskani, gde su se manji vodotoci i reka Serkio izlili na državne puteve u oblasti Monte di Luka, dok je stotinu ljudi evakuisano iz zaselaka Kazete i Forno zbog pokretanja klizišta koje je blokiralo puteve na padinama.
Kako se navodi, U Emiliji-Romanji, padavine su najviše pogodile područje Parme.
Meteorolozi su naveli da će sistem niskog pritiska nastaviti da utiče na vremenske prilike i sutra, posebno u severoistočnim i centralnim regijama.
Nove oluje očekuju se u Toskani, Umbriji i duž centralnog i južnog dela Apenina, oblastima koje je nevreme najteže pogodilo, prenela je TV Rai.
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