OGLASIO SE EDS POVODOM NESTANKA STRUJE U OBRENOVCU: Evo zbog čega je došlo do prekida u snadbevanju električnom energijom

NAKON učestalih prekida u snabdevanju električnom energijom na teritoriji Obrenovca, oglasila se Elektrodistribucija Srbije (EDS) i objasnila da su problemi posledica kvarova na zastareloj opremi u trafostanici „Beograd 10”, koja se trenutno nalazi u fazi rekonstrukcije.

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Kako se navodi u saopštenju ovog preduzeća, trafostanica 35/10 kV „Beograd 10” predstavlja osnovni izvor napajanja za Obrenovac i okolinu, a u toku su radovi na zameni kompletne dotrajale opreme. Dok se ne završi prva faza rekonstrukcije, kada će u rad biti pušteno novo 35 kV postrojenje i novi energetski transformatori, objekat i dalje funkcioniše sa starom opremom na kojoj povremeno dolazi do kvarova.

Iz EDS-a preciziraju da je u periodu od 31. oktobra do 11. novembra zabeleženo ukupno četiri prekida u napajanju korisnika na delu opština Obrenovac i Čukarica, od kojih je najduži trajao sat i 44 minuta. Prema njihovim podacima, struje nije bilo 31. oktobra od 16.24 do 17.48 časova, zatim 4. novembra od 3.52 do 5.36 časova, 10. novembra od 19.14 do 19.56 časova, kao i 11. novembra u periodu od 22.15 do 23.07 časova.

Iz Elektrodistribucije Srbije poručuju da su njihove stručne službe i ekipe montera dežurne 24 časa dnevno, te da prate stanje na mreži i u najkraćem roku otklanjaju prolazne poremećaje kako bi građanima obezbedili pouzdano snabdevanje električnom energijom.