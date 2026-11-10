Beograd

NEVIĐENA AGONIJA U SAOBRAĆAJU! Kiša i mrak paralisali prestonicu – vozila mile satima!

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

10. 11. 2026. u 17:52

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U POPODNEVNIM satima u Beogradu se beleži jedna od gorih saobraćajnih gužvi u poslednjih nekoliko meseci.

НЕВИЂЕНА АГОНИЈА У САОБРАЋАЈУ! Киша и мрак паралисали престоницу – возила миле сатима!

Foto: printskrin Naksi kamere

Kombinacija jesenje kiše, ranog mraka, ali i brojnih zatvorenih ulica, kao i uobičajenog popodnevnog špica uzrokovala je potpunu paralizu na nekoliko ključnih gradskih saobraćajnica i glavnih uskih grla.

Užasne scene i kilometarske kolone stižu sa glavnih beogradskih mostova. Prilazi Gazeli i Brankovom mostu su praktično blokirani, a vozači svedoče da im je potrebno najmanje sat vremena samo kako bi uspeli da se uključe na Gazelu.

Foto: printskrin Naksi kamere

Možda još teža i kritičnija situacija zabeležena je na Novom Beogradu, u Bulevaru Mihajla Pupina. Na ovoj ključnoj saobraćajnici građani u koloni čekaju i do sat i po vremena ne bi li uspeli da se probiju do Brankovog mosta i pređu u stari deo grada. Vozila se pomeraju doslovno puževim korakom, a u znatnom kašnjenju su i sve linije gradskog prevoza.

Pored već standardnih kritičnih tačaka na mostovima, ogromno novo usko grlo stvoreno je u Zemunu, u Ugranovačkoj ulici. Naime, zbog radova u Ulici Teodora Hercla, koja je po ko zna koji put zatvorena za saobraćaj, težište saobraćaja je nedeljama preusmeren upravo na Ugranovačku ulicu.

Foto: printskrin Naksi kamere

Dakle Ugrinovačka i Pupinov Bulevar upravo su postale užasavajuće za vozače, pa se savetuje vozačima da ih izbegnu kako znaju i umeju.

Foto: printskrin Naksi kamere

Rezultat ovog preusmeravanja je potpuni haos u toj ulici. Pravac prema Tošinom bunaru je u potpunom zastoju, a identičan čep zabeležen je i u smeru ka Vatrogasnom punktu Matica. Vozači javljaju da se u ovom delu grada napreduje izuzetno sporo i da su sporedne ulice takođe opterećene.

Foto: printskrin Naksi kamere

Svim učesnicima u saobraćaju savetuje se maksimalno strpljenje i prilagođavanje vožnje uslovima na mokrom kolovozu. Ukoliko je moguće, vozačima se preporučuje da izbegavaju prilaze mostovima i Ugranovačku ulicu ili da odlože polazak dok se najkritičniji talas gužve ne smiri.

(Telegraf.rs)

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