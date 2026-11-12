ISKLJUČENJA STRUJE U VIŠE OPŠTINA: Pogledajte detaljni spisak
ZBOG planiranih radova na električnoj mreži, u četvrtak, 12. novembra, doći će do privremenih isključenja električne energije u više beogradskih opština.
Vračar:
09:30 – 14:00: Cerska 10.
Zvezdara:
08:30 – 14:00: Mirijevski bulevar (92–98).
Palilula:
08:30 – 14:00: Aleksandra Fleminga, Dr A. Radosavljevića, Dr Đ. Jovanovića, Dr Riharda Burijana, Garsije Lorke, Husinskih rudara, Jelenka Mihajlovića, Laze Stefanovića, Mirijevski bulevar (60–64), P. Ćetkovića prolaz, Pera Ćetkovića, Prominska, Jahorinska, Lesnovska, Levskoga, Pribojska, Tina Ujevića, Vlade Ilića, Vojvode M. Krstića.
09:00 – 14:00 (Borča): Bilogorska, Borčanskih žrtava 1914, Borisa Kidriča, Koceljevačka, Mionička, Psunjska, Ustavska.
Savski venac:
12:00 – 14:00: Birčaninova, Hajduk-Veljkov venac, Risanska, Sarajevska.
Čukarica:
09:00 – 15:00: Naselje Žarkovo – Veljka Petrovića.
Novi Beograd:
09:00 – 16:00: Izletnički put, Zelengorska.
08:30 – 17:00: Autoput BG-Šid (69A, 73–73A).
Zemun:
09:00 – 16:00: Majevička, Zelengorska.
08:30 – 17:00: Autoput za Zagreb.
Surčin:
10:00 – 17:00: Ane Karenjine, Branka Miljkovića, Kajmakčalanska, Pariska, Sterijina, Vojvođanska.
08:30 – 17:00: Frederika Felinija, Koste Abraševeć, Kralja Petra Prvog, Milana Konjovića, Miloša Crnjanskog, Milovana Glišića, Nemanjina, Patrijarha Pavla, Perunova, Svetog Jovana, Svetog Save, Užička, Valjevska, Vasilija Ostroškog, Viktora Starčića, Vojislava Ilića.
Lazarevac i okolna naselja:
08:00 – 10:00: Ljig (naselje Todorevac ka Gukošu).
09:00 – 13:00: Naselje Šušnjar (zaseok Živanovići).
09:00 – 14:00: Gornji Milanovac (naselje Ručić, zaseok Kriva reka – prema pruzi).
10:30 – 12:30: Lajkovac (naselje Slovac, zaseok prema Stepanju).
11:00 – 14:00: Naselje Latković (zaseok Kula).
13:00 – 15:00: Lajkovac (naselje Bajevac, zaseok Pavlovići).
Nadležni apeluju na potrošače da u navedenom periodu isključe svoje uređaje sa mreže kako bi se sprečila oštećenja nakon ponovnog uspostavljanja napajanja.
U slučaju loših vremenskih prilika, radovi mogu biti odloženi.
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