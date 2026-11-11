Beograd

BEZ GREJANJE DEO CENTRA: Ekipe "Elektrana" su na terenu

Branka Borisavljević

11. 11. 2026. u 13:27

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ZBOG kvara na toplovodu u Ulici kraljice Natalije, prekinuta je isporuka toplotne energije potrošačima u delu između ulica Kralja Milana, Dobrinjske, Admirala Geprata i Kraljice Natalije.

БЕЗ ГРЕЈАЊЕ ДЕО ЦЕНТРА: Екипе Електрана су на терену

Foto: I. Marinković


Ekipe za hitne intervencije su na terenu i čine sve da kvar bude otklonjen u što kraćem roku, saopštiel su "Beogradske elektrane".

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