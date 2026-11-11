BEZ GREJANJE DEO CENTRA: Ekipe "Elektrana" su na terenu
ZBOG kvara na toplovodu u Ulici kraljice Natalije, prekinuta je isporuka toplotne energije potrošačima u delu između ulica Kralja Milana, Dobrinjske, Admirala Geprata i Kraljice Natalije.
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