SREĐUJU SVOJU AKADEMSKU KUĆU: Alumni klub Mašinskog fakulteta pomaže rekonstrukciju amfitetra
VIŠE od 450 pojedinaca i kompanija do sada je podržalo inicijativu "Mašinci svome fakultetu", u okviru koje je za obnovu i modernizaciju Amfiteatra A Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prikupljeno više od 7,5 miliona dinara.
Nekadašnji studenti, danas uspešni inženjeri, naučnici i privrednici, udružili su snage kako bi svojoj akademskoj kući vratili deo onoga što su od nje dobili.
Za mnoge generacije mašinskih inženjera Amfiteatar A nije samo slušaonica, već mesto prvih predavanja, ispita, prijateljstava i uspomena koje traju čitavog života. Upravo želja da ovaj prostor dobije novi sjaj okupila je brojne alumniste na prvom donatorskom skupu.
- Želimo da amfiteatar učinimo savremenijim, udobnijim i funkcionalnijim, uz odgovarajuću multimedijalnu opremu i inteligentno upravljanje - istakao je prof. dr Ivan Božić, direktor Alumni fondacije. - Prikupljena sredstva možda nisu dovoljna za ostvarenje celokupne zamisli, ali su mnogo više od novca, ona su dokaz da nam je stalo.
Naredni korak je priprema projektne dokumentacije, nakon čega će uslediti izrada predmera i predračuna i postepena realizacija radova.
Ambicije Alumni fondacije daleko prevazilaze obnovu amfiteatra. U planu su stipendije za najtalentovanije studente master studija, podrška mladim istraživačima za usavršavanje na prestižnim svetskim univerzitetima, kao i humanitarne aktivnosti i drugi projekti od značaja za studente i fakultet.
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