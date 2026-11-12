Beograd

SREĐUJU SVOJU AKADEMSKU KUĆU: Alumni klub Mašinskog fakulteta pomaže rekonstrukciju amfitetra

Branka Borisavljević

12. 11. 2026. u 11:20

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VIŠE od 450 pojedinaca i kompanija do sada je podržalo inicijativu "Mašinci svome fakultetu", u okviru koje je za obnovu i modernizaciju Amfiteatra A Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu prikupljeno više od 7,5 miliona dinara.

СРЕЂУЈУ СВОЈУ АКАДЕМСКУ КУЋУ: Алумни клуб Машинског факултета помаже реконструкцију амфитетра

Foto: Mašinski fakultet

Nekadašnji studenti, danas uspešni inženjeri, naučnici i privrednici, udružili su snage kako bi svojoj akademskoj kući vratili deo onoga što su od nje dobili.

Za mnoge generacije mašinskih inženjera Amfiteatar A nije samo slušaonica, već mesto prvih predavanja, ispita, prijateljstava i uspomena koje traju čitavog života. Upravo želja da ovaj prostor dobije novi sjaj okupila je brojne alumniste na prvom donatorskom skupu.

- Želimo da amfiteatar učinimo savremenijim, udobnijim i funkcionalnijim, uz odgovarajuću multimedijalnu opremu i inteligentno upravljanje - istakao je prof. dr Ivan Božić, direktor Alumni fondacije. - Prikupljena sredstva možda nisu dovoljna za ostvarenje celokupne zamisli, ali su mnogo više od novca, ona su dokaz da nam je stalo.

Foto: Фото: Машински факултет

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Naredni korak je priprema projektne dokumentacije, nakon čega će uslediti izrada predmera i predračuna i postepena realizacija radova.

Ambicije Alumni fondacije daleko prevazilaze obnovu amfiteatra. U planu su stipendije za najtalentovanije studente master studija, podrška mladim istraživačima za usavršavanje na prestižnim svetskim univerzitetima, kao i humanitarne aktivnosti i drugi projekti od značaja za studente i fakultet.

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