Tenis

Kakva bruka Arine Sabalenke!

М.П.

12. 11. 2026. u 08:38

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Ruska teniserka Mira Andrejeva pobedila je prošle noći Beloruskinju Arinu Sabalenku sa 6:4, 6:0 u drugom kolu Grupe B Završnog WTA turnira u Indijan Velsu.

Каква брука Арине Сабаленке!

AP Photo/Achmad Ibrahim

Andrejeva se ovom pobedom plasirala u polufinale, što znači da je Čehinja Karolina Muhova i definitivno eliminisana.

Ruskinja nije dobro počela meč, pošto je gubila sa 1:4 u prvom setu, ali je nakon toga preokrenula rezultat i na kraju stigla do ubedljive pobede posle 62 minuta igre.

"Sebi bih dala jaku osmicu. Da biste zaslužili desetku, morate da odigrate najbolji meč u životu. Osećam da je ovo bilo dobro, solidno, ali ne dovoljno sjajno za desetku", rekla je Andrejeva posle meča.

Uprkos porazu, Sabalenka i dalje ima šanse za plasman u polufinale Završnog WTA turnira, pošto će se ona i Ukrajinka Elina Svitolina u poslednjem kolu boriti za drugo mesto u grupi.

Sabalenka je dobila šest od prethodnih sedam međusobnih duela protiv Svitoline.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge