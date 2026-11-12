Politika

SRBIJA ZA EVROPSKIM STOLOM! Brnabićeva učestvuje na važnom samitu u Dablinu

В.Н.

12. 11. 2026. u 07:40

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PREDSEDNICA Narodne skupštine Republike Srbije i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić učestvovaće danas na samitu Evropske političke zajednice u Dablinu.

СРБИЈА ЗА ЕВРОПСКИМ СТОЛОМ! Брнабићева учествује на важном самиту у Даблину

Foto: Tanjug/Amir Hamzagić

Brnabić će govoriti na panelu "Izgradnja konkurentne Evrope - inovacije, povezanost i pristupačna energija”, saopšteno je iz Narodne skupštine.

Foto: Aleksey Butenkov / Alamy / Profimedia

(Tanjug)

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