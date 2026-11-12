Kultura

ŽIVEO ŽIVOT PERA KRALJ: Izložba fotografija iz arhive pozorišta Atelje 212

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12. 11. 2026. u 11:02

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POVODOM obeležavanja 15 godina od smrti Petra Kralja, Pozorište Atelje 212 priredilo je izložbu fotografija iz arhive pozorišta ŽIVEO ŽIVOT PERA KRALj.

ЖИВЕО ЖИВОТ ПЕРА КРАЉ: Изложба фотографија из архиве позоришта Атеље 212

Foto: Vukica Mikača

Petar Kralj (1941-2011) bio je stalni član ansambla Pozorišta Atelje 212 od 1968. do 1979, kada odlazi u slobodne umetnike. Igrao na scenama mnogih pozorišta, a najviše u Ateljeu 212 i Narodnom pozorištu.

Foto: Arhiva pozorišta

U Ateljeu je igrao u preko 50 predstava. 

Foto: Dušan Đorđević

 

Izložba će biti otvorena na Dan pozorišta, 12. novembra 2026. godine u 18 časova u gornjem foajeu Ateljea 212, a izložbu će otvoriti Svetlana Bojković i Milan Caci Mihailović.

Ilustracija: Marija Jevtić

 

Ovom izložbom Atelje 212 će proslaviti 70 godina svog potojanja.

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