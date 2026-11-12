ŽIVEO ŽIVOT PERA KRALJ: Izložba fotografija iz arhive pozorišta Atelje 212
POVODOM obeležavanja 15 godina od smrti Petra Kralja, Pozorište Atelje 212 priredilo je izložbu fotografija iz arhive pozorišta ŽIVEO ŽIVOT PERA KRALj.
Petar Kralj (1941-2011) bio je stalni član ansambla Pozorišta Atelje 212 od 1968. do 1979, kada odlazi u slobodne umetnike. Igrao na scenama mnogih pozorišta, a najviše u Ateljeu 212 i Narodnom pozorištu.
U Ateljeu je igrao u preko 50 predstava.
Izložba će biti otvorena na Dan pozorišta, 12. novembra 2026. godine u 18 časova u gornjem foajeu Ateljea 212, a izložbu će otvoriti Svetlana Bojković i Milan Caci Mihailović.
Ovom izložbom Atelje 212 će proslaviti 70 godina svog potojanja.
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