ŽIVEO ŽIVOT PERA KRALJ: Izložba fotografija iz arhive pozorišta Atelje 212

POVODOM obeležavanja 15 godina od smrti Petra Kralja, Pozorište Atelje 212 priredilo je izložbu fotografija iz arhive pozorišta ŽIVEO ŽIVOT PERA KRALj.

Foto: Vukica Mikača

Petar Kralj (1941-2011) bio je stalni član ansambla Pozorišta Atelje 212 od 1968. do 1979, kada odlazi u slobodne umetnike. Igrao na scenama mnogih pozorišta, a najviše u Ateljeu 212 i Narodnom pozorištu.

Foto: Arhiva pozorišta

U Ateljeu je igrao u preko 50 predstava.

Foto: Dušan Đorđević

Izložba će biti otvorena na Dan pozorišta, 12. novembra 2026. godine u 18 časova u gornjem foajeu Ateljea 212, a izložbu će otvoriti Svetlana Bojković i Milan Caci Mihailović.

Ilustracija: Marija Jevtić

Ovom izložbom Atelje 212 će proslaviti 70 godina svog potojanja.