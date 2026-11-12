I Srbi mogu da se prijave: Par iz Španije zove ljude, na 15 minuta od plaže, blizu je Portugal

Imanje od 20.000 kvadratnih metara, životinje, organska bašta i mogućnost života blizu portugalske granice. Ovo je ponuda Nike i Tomasa, para švajcarskog i nemačkog porekla, koji traže ljude spremne da ostanu neko vreme na njihovom imanju u Viljablanki, gradu u španskoj provinciji Uelva.

Foto: Workaway.info

Preko Workaway platforme, domaćini nude smeštaj u zamenu za saradnju u terenskim zadacima i brizi o životinjama.

Ovaj par je godinama razvijao projekat povezan sa prirodom i samodovoljnošću. Na svojoj farmi pokušavaju da proizvedu što više hrane koristeći tehnike permakulture, poljoprivredni sistem koji nastoji da iskoristi prirodne resurse i održi ravnotežu životne sredine. Takođe proizvode sopstvenu energiju, iako i dalje imaju projekte u toku za dalji razvoj tog sektora.

Sada žele da uključe ljude koji dele ovaj način života i mogu im pomoći u održavanju i proširenju farme. Prema njihovom profilu, prvenstveno traže volontere za rad u bašti, brigu o životinjama i saradnju na raznim projektima poboljšanja imanja.

Planirani zadaci uključuju izgradnju podignutih gredica, instaliranje solarne sušare, obavljanje manjih popravki i razvoj sistema za sakupljanje kišnice.

Na imanju se nalazi nekoliko životinja: pet mačaka, dva psa koja žive napolju, kao i kokoške i petlovi. Domaćini navode da više vole goste bez sopstvenih kućnih ljubimaca i da osobe sa alergijama takođe treba da budu svesne prisustva mačaka. Takođe objašnjavaju da povremeno jedu meso svojih životinja, tako da to nije strogo vegetarijansko okruženje.

Jedna od prednosti predloga je da volonteri mogu da borave u novoizgrađenoj drvenoj kolibi ili karavanu. Obe opcije imaju grejanje za zimske mesece.

Žele da pronađu volontere spremne da ostanu duže

Minimalni boravak je jedan mesec, a domaćini su posebno zainteresovani da pronađu pojedince ili porodice koje žele da ostanu duže.

Međutim, oni ne traže samo povremenu pomoć: smatraju da je važno da volonteri mogu samostalno da rade i identifikuju potrebe farme bez stalnih instrukcija.

Takođe ističu da je znanje španskog jezika posebno važno za snalaženje u tom području.

Objekat se nalazi oko tri kilometra od centra grada Viljablanka i približno 15 minuta vožnje automobilom od plaže. Njegova lokacija takođe omogućava lak pristup Portugalu i mogućnost istraživanja okoline peške ili biciklom.

Profil Workaway se može pohvaliti 100% pozitivnom ocenom i 90 recenzija, iako se posebni uslovi za svaki boravak moraju direktno dogovoriti sa domaćinima.

Kako zainteresovani mogu da se prijave?

Ponuda je dostupna na platformi Workaway, gde zainteresovani mogu direktno kontaktirati Niku i Tomasa kako bi razgovarali o trajanju boravka i aktivnostima koje će morati da obavljaju.

Profil para ima ocenu od 100% i ukupno 90 primljenih i objavljenih recenzija. Međutim, tačni uslovi svakog boravka moraju se direktno dogovoriti sa vlasnicima pre nego što volonteri stignu na farmu.

(Telegraf.rs / Elespanol)