Domaćin nema prava na grešku: Kipranima je baraž na dohvat ruke

Jermenija dočekuje Kipar u Jerevanu, u petom kolu Lige nacija, u utakmici koja bi mogla da odluči ko će ostati u trci za plasman u Ligu B.

gor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia

Obe reprezentacije još imaju šansu za promociju, ali domaćin više nema pravo na grešku.

Jermenija je odlično započela takmičenje pobedom nad Letonijom od 2:0, ali je potom usledio veliki pad. U naredna tri kola osvojila je samo jedan bod, uz dva poraza, a na poslednje dve utakmice nije postigla nijedan gol. Pobeda je jedini rezultat koji je ostavlja u konkurenciji za prva dva mesta, pri čemu bi joj posebno značilo da nadoknadi poraz od 2:0 iz prvog susreta sa Kipra, jer međusobni rezultat ima prednost prilikom određivanja plasmana.

Domaćin određeni optimizam može da pronađe u rezultatima pred svojim navijačima. Na poslednje četiri utakmice u Jerevanu pretrpeo je samo jedan poraz, od Crne Gore rezultatom 3:2, uz pobedu i dva remija. Jermeni su postizali golove na svih pet domaćih reprezentativnih utakmica u 2026. godini, ali će im ovoga puta posao biti otežan izostankom kapitena Eduarda Spercjana i defanzivca Erika Simonjana.

Kipar je, s druge strane, uhvatio dobar ritam posle dugog perioda slabih rezultata. Pre oktobarskog susreta sa Jermenijom imao je samo jednu pobedu u sedam utakmica Lige nacija, ali je potom vezao dva trijumfa. Ukoliko izbegne poraz u Jerevanu, biće veoma blizu obezbeđivanja barem baraža za plasman u viši rang, dok bi mu pobeda otvorila mogućnost da u poslednjem kolu protiv Crne Gore odlučuje o direktnoj promociji.

Ipak, gostovanja su i dalje problem za Kiprane. Na poslednje četiri utakmice Lige nacija van svog terena nisu pobedili, uz remi i tri poraza, a u svakom od tih poraza primili su najmanje dva gola. Ohrabruje ih činjenica da su postizali pogotke na četiri od poslednjih pet gostovanja u svim takmičenjima, dok je čak osam od prethodnih devet njihovih mečeva u Ligi nacija završeno sa najmanje tri gola.

Tradicija takođe ide u prilog gostima. Jermenija je pobedila Kipar samo jednom u osam međusobnih susreta, uz dva remija i pet poraza. Poslednji trijumf ostvarila je još u novembru 2017. godine, upravo na domaćem terenu, dok je susret u Jerevanu 2023. završen nerešeno.

Od pojedinaca, domaćin se uzda u Artura Serobjana, koji je na poslednja dva klupska nastupa zabeležio gol i asistenciju. Zanimljivo je da je svih njegovih poslednjih 12 pogodaka za klub i reprezentaciju postignuto na domaćem terenu. Kod gostiju se ističe Markus Edvards, strelac dva gola na prva četiri reprezentativna nastupa, oba u drugom poluvremenu. Kipar će, međutim, biti bez povređenog Konstantinosa Sotirijua.

Iako Jermenija ima prednost domaćeg terena i imperativ pobede, njena slaba realizacija i izostanak važnih igrača predstavljaju ozbiljan problem. Kipar je u boljoj formi, dobio je prvi međusobni susret i ima dovoljno razloga da veruje u povoljan rezultat. Zbog toga prednost dajemo gostima, uz osiguranje u slučaju nerešenog ishoda.

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