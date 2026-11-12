Otkriveno! Evo ko preuzima Fudbalski savez Srbije

STIGLE su najnovije vesti iz srpske kuće fudbala!

FOTO: M. Vukadinović

Naime, Fudbalskim savezom Srbije u narednom periodu upravljaće specijalni supervizor koga će delegirati FIFA i UEFA, a konačna odluka o ovom potezu trebalo bi da bude zvanično doneta danas, piše "Sport klub"!

Do ovakvog raspleta došlo je nakon niza sastanaka koje je četvoročlana delegacija svetske i evropske kuće fudbala održala sa čelnicima FSS-a, predstavnicima regionalnih saveza, udruženja klubova i sindikata.

Prema načelnom planu, prvog čoveka srpskog fudbala imenovaće direktno UEFA. On će imati maksimalna ovlašćenja, a njegov glavni zadatak biće da zajedno sa timom saradnika vodi Savez i uporedo pripremi uslove za održavanje demokratskih izbora na proleće. Uz supervizora će biti angažovana i grupa domaćih, nekompromitovanih stručnjaka koji će donositi i izvršavati konkretne odluke.

Zanimljivo je da stručnu grupu FIFA, specijalizovanu za rešavanje kriza u fudbalskim savezima širom sveta, predvodi Luka Nikola. Iako su trenutno angažovani u desetak asocijacija na planeti, Srbija je jedina evropska zemlja u kojoj se uvodi ovakav model prinudne uprave.

Istovremeno, Skupština FSS-a, koja je bila zakazana za subotu 14. novembar, najverovatnije neće ni biti održana.

Razlog je to što nije ispoštovana statutarna obaveza da se delegatima pozivi i materijali dostave osam dana ranije, pa postoji ozbiljan rizik od tužbi i sudskih procesa zbog kršenja najvišeg pravnog akta Saveza.



