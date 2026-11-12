Fudbal

NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! Izraelska vojska ubila golmana, pet dana nakon finala

М.П.

12. 11. 2026. u 10:44

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

Fudbalski savez Palestine (PFA) saopštio je tragičnu vest da je dvadesetogodišnji golman prvog tima Sportskog kluba Gaza, Mahmud Kamal Fares Abdel-Malek, poginuo u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu.

НЕЗАПАМЋЕНА ТРАГЕДИЈА! Израелска војска убила голмана, пет дана након финала

Foto: AP Photo/Majdi Mohammed)

Prema zvaničnim informacijama saveza, napad u kojem je mladi sportista izgubio život dogodio se u utorak u ulici Al-Magribi, u naselju Al-Sabra, koje se nalazi u južnom delu grada.

Ovu tragediju dodatno potresa činjenica da je Abdel-Malek stradao samo pet dana nakon što je stajao na golu svog tima u finalu turnira „Kup hiljadu mučenika“.

Njegov Sportski klub Gaza je u tom finalnom meču poražen, čime je zauzeo drugo mesto u diviziji Gaze i severne Gaze.

Reč je o takmičenju simboličnog naziva koje je organizovano u čast više od hiljadu sportista i sportskih radnika koji su izgubili živote u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.

U saopštenju Fudbalskog saveza Palestine ističe se da je smrću Mahmuda Kamala Abdel-Maleka ukupan broj ubijenih palestinskih sportskih ličnosti porastao na 1.017.

Iz saveza takođe podsećaju da se ovaj tragični događaj odvio svega nekoliko dana nakon još jedne pogibije mladog fudbalera – u petak, 6. novembra 2026. godine, petnaestogodišnji Mohamed Nidal Barbak ubijen je dok je igrao fudbal sa prijateljima u oblasti Al-Mavasi u Kan Junisu.
 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge