NEZAPAMĆENA TRAGEDIJA! Izraelska vojska ubila golmana, pet dana nakon finala
Fudbalski savez Palestine (PFA) saopštio je tragičnu vest da je dvadesetogodišnji golman prvog tima Sportskog kluba Gaza, Mahmud Kamal Fares Abdel-Malek, poginuo u izraelskom vazdušnom napadu na grad Gazu.
Prema zvaničnim informacijama saveza, napad u kojem je mladi sportista izgubio život dogodio se u utorak u ulici Al-Magribi, u naselju Al-Sabra, koje se nalazi u južnom delu grada.
Ovu tragediju dodatno potresa činjenica da je Abdel-Malek stradao samo pet dana nakon što je stajao na golu svog tima u finalu turnira „Kup hiljadu mučenika“.
Njegov Sportski klub Gaza je u tom finalnom meču poražen, čime je zauzeo drugo mesto u diviziji Gaze i severne Gaze.
Reč je o takmičenju simboličnog naziva koje je organizovano u čast više od hiljadu sportista i sportskih radnika koji su izgubili živote u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine.
U saopštenju Fudbalskog saveza Palestine ističe se da je smrću Mahmuda Kamala Abdel-Maleka ukupan broj ubijenih palestinskih sportskih ličnosti porastao na 1.017.
Iz saveza takođe podsećaju da se ovaj tragični događaj odvio svega nekoliko dana nakon još jedne pogibije mladog fudbalera – u petak, 6. novembra 2026. godine, petnaestogodišnji Mohamed Nidal Barbak ubijen je dok je igrao fudbal sa prijateljima u oblasti Al-Mavasi u Kan Junisu.
Preporučujemo
Prljava igra Amera! Mučki udario Jokića u međunožje, Srbin odmah burno reagovao (VIDEO)
12. 11. 2026. u 08:30
HRVATSKA U NEVERICI! Medicinska sestra otkrila zbog čega su ubili poznatog atletičara
12. 11. 2026. u 06:32 >> 09:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan doveo centra! Kris Silva potpisuje za "parni valjak"
Kako prenosi poznati litvanski portal Basketnjuz, doskorašnji igrač Fenerbahčea Kris Silva pojačaće Partizan.
11. 11. 2026. u 13:10
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)