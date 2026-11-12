Fudbal

ZDRAVKO MAMIĆ OTKRIO DA IMA RAK! Prva ispovest o opakoj bolesti: "Mnogi su me već prežalili!"

М.П.

12. 11. 2026. u 06:55

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Nekadašnji prvi čovek zagrebačkog Dinama, Zdravko Mamić, otkrio je javnosti da je pre sedam meseci vodio tešku zdravstvenu bitku daleko od očiju medija, zbog čega je morao na hitnu operaciju.

ЗДРАВКО МАМИЋ ОТКРИО ДА ИМА РАК! Прва исповест о опакој болести: Многи су ме већ прежалили!

Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia

Gostujući u podkastu "Koji si ti lik?", Mamić je prvi put otvoreno progovorio o teškoj dijagnozi. Kako je naveo, lekari su mu pre nekoliko meseci otkrili maligni melanom, ali je bolest srećom uočena u ranoj fazi, pa je uspešno operisan.

On je istakao da su ga posebno iznenadile priče koje su kružile u javnosti o njegovom navodno lošem zdravstvenom stanju. Poručio je da se, uprkos glasinama da su ga mnogi već prežalili, sada oseća dobro i da je „zdrav k'o dren” zahvaljujući tome što je problem otkriven na vreme.

- U principu sam dobro. Iako bih možda sad ekskluzivno podelio sa vama. Dosta se u javnom prostoru priča o mom zdravstvenom stanju, mnogi su me već prežalili. Pre sedam meseci sam otkrio maligni melanom, operisan sam i sad sam pred vama zdrav čovek - rekao je 67-godišnji Mamić.

Mamić se osvrnuo i na svoj trenutni status, podsećajući da je godinama bio vodeća figura hrvatskog fudbala i tvorac velikih uspeha zagrebačkog Dinama.

On se 2018. godine preselio u Bosnu i Hercegovinu neposredno pred izricanje zatvorske presude u Hrvatskoj.

Iako je u Hrvatskoj pravosnažno osuđen na šest i po godina zatvora, Sud BiH je odbio zahtev za njegovo izručenje, te Mamić i dalje boravi u susednoj državi
 

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