ISTI SCENARIO, NOVA LIKVIDACIJA! U Putinovom rodnom gradu raznet automobil ruskog pukovnika! (VIDEO)

JUTROS je u Sankt Peterburgu, rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina, odjeknula eksplozija.

foto: Maksim Konstantinov / SOPA Images / Sipa Press / Profimedia

Prema podacima Fontanka.ru, ruskog portala iz Sankt Peterburga, u naselju Šušari na Kolpinskom putu eksplodirao je automobil kojim je upravljao pripadnik vojske.

Društvenim mrežama proširio se snimak eksplozije.

In Saint Petersburg, a car exploded with a Russian colonel—a war criminal—inside; he died at the scene. This is the moment of the explosion. I’m sure you’re sad about that. https://t.co/pd3VeNwJAP — Jürgen Nauditt 🇩🇪🇺🇦 (@jurgen_nauditt) November 12, 2026

Kako navodi njihov izvor, u eksploziji je poginuo pukovnik. Pored njega se u vozilu nalazio član porodice koji je preživeo, ali je zadobio povrede.

Identičan napad dogodio se i krajem avgusta

Krajem avgusta na potpuno isti način u obližnjoj Slavjanki poginuo je potpukovnik vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Njegova supruga, koja je tada takođe bila pored njega, preživela je eksploziju i završila u bolnici, navodi Fontanka.

U oba slučaja eksplozivna naprava je aktivirana na daljinu.

Ukrajinci na sličan način likvidirali niz ruskih komandanata

Za današnju eksploziju u Sankt Peterburgu još niko nije preuzeo odgovornost, a zvanični Kijev se nije oglasio.

Ipak, od početka ruske invazije ukrajinske obaveštajne službe su više puta daljinski aktiviranim eksplozivnim napravama likvidirale visoke ruske oficire duboko na ruskoj teritoriji i na okupiranim područjima, prvenstveno one koje Kijev optužuje za ratne zločine i napade na civile.

Tako je u decembru 2024. godine u Moskvi u eksploziji bombe skrivene u električnom trotinetu ubijen general-pukovnik Igor Kirilov, komandant ruskih snaga za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu, kojeg je Ukrajina prethodno optužila za korišćenje hemijskog oružja na ratištu, a ukrajinska bezbednosna služba SBU tada je preuzela odgovornost za napad.

Mesec dana ranije u okupiranom Sevastopolju podmetnutom bombom pod automobil ubijen je i kapetan ruske mornarice Valerij Trankovski, za kojeg su izvori iz SBU-a naveli da je bio legitimna meta jer je komandovao raketnim napadima na ukrajinske gradove i civile.

Sličnim eksplozijama automobila u Moskvi i okolini tokom 2025. godine ubijeni su i ruski generali Jaroslav Moskalik i Fanil Sarvarov, a ruski istražitelji su i za te likvidacije sumnjičili ukrajinske obaveštajce.

(Blic)

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