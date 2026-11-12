ISTI SCENARIO, NOVA LIKVIDACIJA! U Putinovom rodnom gradu raznet automobil ruskog pukovnika! (VIDEO)
JUTROS je u Sankt Peterburgu, rodnom gradu ruskog predsednika Vladimira Putina, odjeknula eksplozija.
Prema podacima Fontanka.ru, ruskog portala iz Sankt Peterburga, u naselju Šušari na Kolpinskom putu eksplodirao je automobil kojim je upravljao pripadnik vojske.
Društvenim mrežama proširio se snimak eksplozije.
Kako navodi njihov izvor, u eksploziji je poginuo pukovnik. Pored njega se u vozilu nalazio član porodice koji je preživeo, ali je zadobio povrede.
Identičan napad dogodio se i krajem avgusta
Krajem avgusta na potpuno isti način u obližnjoj Slavjanki poginuo je potpukovnik vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane. Njegova supruga, koja je tada takođe bila pored njega, preživela je eksploziju i završila u bolnici, navodi Fontanka.
U oba slučaja eksplozivna naprava je aktivirana na daljinu.
Ukrajinci na sličan način likvidirali niz ruskih komandanata
Za današnju eksploziju u Sankt Peterburgu još niko nije preuzeo odgovornost, a zvanični Kijev se nije oglasio.
Ipak, od početka ruske invazije ukrajinske obaveštajne službe su više puta daljinski aktiviranim eksplozivnim napravama likvidirale visoke ruske oficire duboko na ruskoj teritoriji i na okupiranim područjima, prvenstveno one koje Kijev optužuje za ratne zločine i napade na civile.
Tako je u decembru 2024. godine u Moskvi u eksploziji bombe skrivene u električnom trotinetu ubijen general-pukovnik Igor Kirilov, komandant ruskih snaga za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu, kojeg je Ukrajina prethodno optužila za korišćenje hemijskog oružja na ratištu, a ukrajinska bezbednosna služba SBU tada je preuzela odgovornost za napad.
Mesec dana ranije u okupiranom Sevastopolju podmetnutom bombom pod automobil ubijen je i kapetan ruske mornarice Valerij Trankovski, za kojeg su izvori iz SBU-a naveli da je bio legitimna meta jer je komandovao raketnim napadima na ukrajinske gradove i civile.
Sličnim eksplozijama automobila u Moskvi i okolini tokom 2025. godine ubijeni su i ruski generali Jaroslav Moskalik i Fanil Sarvarov, a ruski istražitelji su i za te likvidacije sumnjičili ukrajinske obaveštajce.
(Blic)
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