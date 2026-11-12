Dragojević: Mislim da svaki fudbaler jedva čeka da igra za reprezentaciju Srbije

Mislim da svaki igrač jedva čeka da dođe i igra za reprezentaciju, izjavio je reprezentativac Srbije Vanja Dragojević uoči mečeva protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija.

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Fudbaleri Srbije se u Staroj Pazovi pripremaju za predstojeće mečeve u LN.

"Raspoloženje je odlično, kao i uvek. Baš sam komentarisao sa nekim saigračima koliko svi jedva čekamo da se okupimo ovde. Celokupna atmosfera u centru i ljudi koji su oko nas, koji vode računa o nama, stvarno su sjajni", rekao je Dragojević, preneo je zvanični sajt FSS.

On je naveo da svaki trening sa iskusnijim reprezentativcima Srbije doživljava kao važan korak u svom razvoju.

"Ogromna je privilegija biti ovde i trenirati sa ovakvim igračima i pre svega, ovakvim ljudima. Veoma je važno sticati iskustvo uz tako ozbiljne fudbalere. Stariji igrači su nas mlađe baš dobro prihvatili. Mnogo nam pomažu i na treninzima i van njih, dok smo u centru. Zbog toga se osećamo srećno, zadovoljno i osećamo pripadnost", izjavio je fudbaler Rendžersa.

Dragojević je istakao da često razgovara sa selektorom Srbije Veljkom Paunovićem.

"Selektor me stalno zove i brine o meni i dok sam u klubu. To je jako bitno. Uz odgovornost koju osećamo zato što igramo za Srbiju, osećamo je i prema njemu, jer se u svakom trenutku trudi da nam pomogne. Uvek želi da priđe, objasni, pomogne u svakom segmentu igre, ali i van terena. Nama mladima mnogo znače njegovo iskustvo i saveti, to što imamo nekoga ko stalno misli o nama, iako nismo sve vreme zajedno", dodao je srpski fudbaler.

Dragojević je istakao da veruje u pozitivne rezultate reprezentacije Srbije.

"Mislim da se u prethodnom periodu videla povezanost u ekipi i među svim ljudima koji su sa nama. Sve ide u pozitivnom smeru i verujem da će doći i pozitivni rezultati. Mislim da smo to zaslužili", rekao je Dragojević.

Fudbaleri Srbije će sutra od 20.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati Nemačku u petom kolu grupe A2 Lige nacija. Srbija će poslednji meč u grupnoj fazi LN odigrati 16. novembra u Volosu protiv selekcije Grčke.

Prvo mesto na tabeli grupe A2 LN drži Holandija sa osam bodova, koliko ima i drugoplasirana Grčka. Nemačka je treća sa pet, dok je Srbija poslednja bez bodova.