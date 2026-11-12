Dragojević: Mislim da svaki fudbaler jedva čeka da igra za reprezentaciju Srbije
Mislim da svaki igrač jedva čeka da dođe i igra za reprezentaciju, izjavio je reprezentativac Srbije Vanja Dragojević uoči mečeva protiv Nemačke i Grčke u Ligi nacija.
Fudbaleri Srbije se u Staroj Pazovi pripremaju za predstojeće mečeve u LN.
"Raspoloženje je odlično, kao i uvek. Baš sam komentarisao sa nekim saigračima koliko svi jedva čekamo da se okupimo ovde. Celokupna atmosfera u centru i ljudi koji su oko nas, koji vode računa o nama, stvarno su sjajni", rekao je Dragojević, preneo je zvanični sajt FSS.
On je naveo da svaki trening sa iskusnijim reprezentativcima Srbije doživljava kao važan korak u svom razvoju.
"Ogromna je privilegija biti ovde i trenirati sa ovakvim igračima i pre svega, ovakvim ljudima. Veoma je važno sticati iskustvo uz tako ozbiljne fudbalere. Stariji igrači su nas mlađe baš dobro prihvatili. Mnogo nam pomažu i na treninzima i van njih, dok smo u centru. Zbog toga se osećamo srećno, zadovoljno i osećamo pripadnost", izjavio je fudbaler Rendžersa.
Dragojević je istakao da često razgovara sa selektorom Srbije Veljkom Paunovićem.
"Selektor me stalno zove i brine o meni i dok sam u klubu. To je jako bitno. Uz odgovornost koju osećamo zato što igramo za Srbiju, osećamo je i prema njemu, jer se u svakom trenutku trudi da nam pomogne. Uvek želi da priđe, objasni, pomogne u svakom segmentu igre, ali i van terena. Nama mladima mnogo znače njegovo iskustvo i saveti, to što imamo nekoga ko stalno misli o nama, iako nismo sve vreme zajedno", dodao je srpski fudbaler.
Dragojević je istakao da veruje u pozitivne rezultate reprezentacije Srbije.
"Mislim da se u prethodnom periodu videla povezanost u ekipi i među svim ljudima koji su sa nama. Sve ide u pozitivnom smeru i verujem da će doći i pozitivni rezultati. Mislim da smo to zaslužili", rekao je Dragojević.
Fudbaleri Srbije će sutra od 20.45 časova na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu dočekati Nemačku u petom kolu grupe A2 Lige nacija. Srbija će poslednji meč u grupnoj fazi LN odigrati 16. novembra u Volosu protiv selekcije Grčke.
Prvo mesto na tabeli grupe A2 LN drži Holandija sa osam bodova, koliko ima i drugoplasirana Grčka. Nemačka je treća sa pet, dok je Srbija poslednja bez bodova.
Preporučujemo
Kakva bruka Arine Sabalenke!
12. 11. 2026. u 08:38
Prljava igra Amera! Mučki udario Jokića u međunožje, Srbin odmah burno reagovao (VIDEO)
12. 11. 2026. u 08:30
HRVATSKA U NEVERICI! Medicinska sestra otkrila zbog čega su ubili poznatog atletičara
12. 11. 2026. u 06:32 >> 09:12
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
Partizan doveo centra! Kris Silva potpisuje za "parni valjak"
Kako prenosi poznati litvanski portal Basketnjuz, doskorašnji igrač Fenerbahčea Kris Silva pojačaće Partizan.
11. 11. 2026. u 13:10
Katastrofalne vesti za PSŽ: Kviča Kvarackhelia pokidao ligamente!
PSŽ je pobedio u utorak uveče Barselonu u 3. kolu Lige šampiona sa 4:2. Međutim povreda Gruzijca brine sve u francuskom klubu.
21. 10. 2026. u 11:29 >> 11:39
Pojavio se njen intimni snimak, Igor ostavio voditeljku: "Mnogo me je razočarao"
"Igor me je mnogo razočarao"
11. 11. 2026. u 12:48
Komentari (0)