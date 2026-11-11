BRNABIĆ SE OBRATILA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA: Ovo je stanje medijskih sloboda i demokratije u Srbiji danas

ANA Brnabić, V. D. predsednika Republike Srbije, oglasila se na društvenoj mreži "Iks" i ovom objavom obratila se najrelevantnijim međunarodnim organizacijama i institucijama, kao što je OEBS, Savet Evrope, Evropski parlament i Evropska komisija. Objavu Brnabić prenosimo u celosti.

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

Vršilac dužnosti izvršnog direktora informativnog programa javnog servisa, Radio-televizije Srbije (RTS), čita svojim novinarima zahtev takozvane „Studentske liste” da im preda dosijee 50 novinara RTS-a. Zatim, umesto da se usprotivi, on nastavlja da glasno čita njihova imena – u sceni koja podseća na komunističke čistke.

Ovi novinari su samo neki od mnogih koji su se našli na meti „Studentske liste”, koja sastavlja „crne liste” i teroriše ljude zbog navodnog greha nelojalnosti. Žele da slome ljude strahom, a zapravo su i sami kukavice. Zahtev upućen RTS-u bio je anoniman – niko nije imao hrabrosti da stane iza njega svojim imenom ili preuzme odgovornost. Anonimnost za naše nove gospodare; teror, poniženje i uništavanje ugleda za obične ljude koji odbijaju da pred njima kleknu.

Sramotno je što je, umesto da stane u odbranu svojih novinara ili ospori legitimitet tog zahteva, vršilac dužnosti izvršnog direktora proglasio taj ultimatum legitimnim i najavio da će postupiti po njemu. Razmislite o ovome: anonimna grupa uzima na nišan 50 novinara, a rukovodstvo nacionalnog javnog servisa pred njom savija kičmu.

This is the state of media freedom and democracy in Serbia today! The Acting Executive Director of the News Programme at Serbia's public broadcaster, Radio Television Serbia (RTS), is reading out to his journalists a demand from the so-called Student List that he hand over dossiers on 50 RTS journalists. Then, rather than objecting, he proceeds to read their names aloud in a scene reminiscent of a communist purge. These journalists are among many targeted by the Student List, which is creating blacklists and terrorising people for the alleged sin of disloyalty. They want to crush people with fear, but they are themselves craven. The demand sent to RTS was unsigned – nobody had the courage to put their name to it or assume responsibility for it. Anonymity for our new overlords; terror, humiliation and character assassination for the common subjects who refuse to kneel before them. Shamefully, instead of defending his journalists or challenging the legitimacy of the demand, the Acting Executive Director declared this ultimatum legitimate and announced that he would comply. Let that sink in: an anonymous group targets 50 journalists, and the management of the national public broadcaster bows to it. This is “media freedom” in a Serbia ruled by the Student List. It tells you just how crippling the fear of its retribution has become when those entrusted with protecting journalists are afraid to express even the slightest disagreement. And where, by the way, are all the international media organisations? Those who have spoken so loudly about media freedom in Serbia are suddenly silent as Serbian journalists are smeared, harassed, intimidated and subjected to witch-hunts. Those who apply principles selectively reveal themselves to be fundamentally unprincipled. Let me be clear: We stand with these journalists. We will never surrender to terror. And we will reclaim our beloved Serbia from this reign of fear. @OSCE_RFoM @eusrbija @Europarl_EN @EU_Commission @MartaKosEU @coe — Ana Brnabic (@anabrnabic) November 11, 2026

To su „medijske slobode” u Srbiji kojom vlada „Studentska lista”. To najbolje pokazuje koliko je parališući strah od njihove odmazde – kada se čak i oni koji su zaduženi za zaštitu novinara plaše da izraze i najmanje neslaganje.

A gde su, inače, sve one međunarodne medijske organizacije? One koje su tako glasno govorile o medijskim slobodama u Srbiji sada iznenada ćute, dok se srpski novinari blate, uznemiravaju, zastrašuju i izlažu pravim „lovom na veštice”. Oni koji principe primenjuju selektivno, time pokazuju da suštinski nemaju nikakvih principa.

Da budem jasna: mi stojimo uz ove novinare. Nikada se nećemo predati teroru. I povratićemo našu voljenu Srbiju iz ove vladavine straha.