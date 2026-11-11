Politika

BRNABIĆ SE OBRATILA MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA: Ovo je stanje medijskih sloboda i demokratije u Srbiji danas

В. Н.

11. 11. 2026. u 21:17

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ANA Brnabić, V. D. predsednika Republike Srbije, oglasila se na društvenoj mreži "Iks" i ovom objavom obratila se najrelevantnijim međunarodnim organizacijama i institucijama, kao što je OEBS, Savet Evrope, Evropski parlament i Evropska komisija. Objavu Brnabić prenosimo u celosti.

БРНАБИЋ СЕ ОБРАТИЛА МЕЂУНАРОДНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ИНСТИТУЦИЈАМА: Ово је стање медијских слобода и демократије у Србији данас

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

Vršilac dužnosti izvršnog direktora informativnog programa javnog servisa, Radio-televizije Srbije (RTS), čita svojim novinarima zahtev takozvane „Studentske liste” da im preda dosijee 50 novinara RTS-a. Zatim, umesto da se usprotivi, on nastavlja da glasno čita njihova imena – u sceni koja podseća na komunističke čistke.

Ovi novinari su samo neki od mnogih koji su se našli na meti „Studentske liste”, koja sastavlja „crne liste” i teroriše ljude zbog navodnog greha nelojalnosti. Žele da slome ljude strahom, a zapravo su i sami kukavice. Zahtev upućen RTS-u bio je anoniman – niko nije imao hrabrosti da stane iza njega svojim imenom ili preuzme odgovornost. Anonimnost za naše nove gospodare; teror, poniženje i uništavanje ugleda za obične ljude koji odbijaju da pred njima kleknu.

Sramotno je što je, umesto da stane u odbranu svojih novinara ili ospori legitimitet tog zahteva, vršilac dužnosti izvršnog direktora proglasio taj ultimatum legitimnim i najavio da će postupiti po njemu. Razmislite o ovome: anonimna grupa uzima na nišan 50 novinara, a rukovodstvo nacionalnog javnog servisa pred njom savija kičmu.

To su „medijske slobode” u Srbiji kojom vlada „Studentska lista”. To najbolje pokazuje koliko je parališući strah od njihove odmazde – kada se čak i oni koji su zaduženi za zaštitu novinara plaše da izraze i najmanje neslaganje.

A gde su, inače, sve one međunarodne medijske organizacije? One koje su tako glasno govorile o medijskim slobodama u Srbiji sada iznenada ćute, dok se srpski novinari blate, uznemiravaju, zastrašuju i izlažu pravim „lovom na veštice”. Oni koji principe primenjuju selektivno, time pokazuju da suštinski nemaju nikakvih principa.

Da budem jasna: mi stojimo uz ove novinare. Nikada se nećemo predati teroru. I povratićemo našu voljenu Srbiju iz ove vladavine straha.

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