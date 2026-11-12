Potresna tajna čuvenog golmana: Pred samoubistvo ostavio poruku na grobu ćerke, tri reči slamaju srce

Nije mogao da se oporavi od tragedije koja ga je zadesila

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Prošlo je 17 godina od smrti Roberta Enkea, nekadašnjeg golmana Barselone i nemačke reprezentacije, a njegova supruga Tereza sada je otkrila potresne detalje iz poslednjih sati njegovog života.

Enke je 10. novembra 2009. godine, u 32. godini, izvršio samoubistvo, nakon dugogodišnje borbe sa depresijom. Njegova supruga je u podkastu „Wie Geht's“ , koji vodi fudbaler Robin Gosens, prvi put detaljnije govorila o jednom posebno bolnom trenutku koji je obeležio tragediju njihove porodice.

Prema njenim rečima, Robert je neposredno pre smrti posetio grob njihove ćerke Lare, koja je preminula 2006. godine, kada je imala svega dve godine. Devojčica je od rođenja imala urođenu srčanu manu.

Na grobu je ostavio poruku ispisanu na kartici u obliku srca. Na njoj su stajale reči koje su Terezu posebno potresle: „Lara, tata dolazi!“

Tereza je objasnila da je upravo taj detalj za nju bio potvrda koliko se njen suprug nikada nije oporavio od gubitka deteta.

- Nismo potražili pomoć. Samo smo zajedno plakali. Mislim da on nije obradio tugu onako kako je trebalo - ispričala je Tereza, osvrćući se na najteži period njihovog života.

Otkrila je i kako je izgledalo njihovo poslednje zajedničko veče. Sedeli su na kauču kada ju je Robert iznenada zagrlio, poljubio i rekao joj da je voli. Ona je taj trenutak doživela kao znak da mu je konačno bolje, posle godina psihičkih problema. Međutim, narednog dana usledila je tragedija.

Enke je 10. novembra 2009. trebalo da ima slobodan dan, ali je supruzi rekao da želi da ode na trening kako bi nadoknadio propušteno. Kada se nije vratio kući, Tereza je postala zabrinuta. Ubrzo je saznala da se nije ni pojavio na treningu, a zatim je stigla vest koja joj je zauvek promenila život.

Robert Enke je tokom karijere branio za Barselonu, Benfiku, Fenerbahče i Hanover, a upisao je i osam nastupa za reprezentaciju Nemačke.

Njegova smrt pokrenula je veliku raspravu o depresiji i mentalnom zdravlju u profesionalnom sportu. U njegovu čast osnovana je Fondacija „Robert Enke“, koja se bavi podizanjem svesti o psihičkim oboljenjima i pružanjem podrške obolelima.