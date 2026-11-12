"SA PENJAROJOM NE SMEM NI NA KAFU": Trener Zvezde o derbiju i Partizanu, šta ga je iznenadilo u Srbiji...

Intervju španskog stručnjaka za medije u domovini

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Košarkaši Crvene zvezde igraju sjajno ove sezone pod vođstvom španskog stručnjaka Ibona Navara! Deoba drugog mesta u Evroligi, najbolja odbrana takmičenja i sjajna hemija u ekipi vratili su osmehe na lica „delija“.

Pred gostovanje Real Madridu u vihoru paklenog rasporeda, strateg crveno-belih dao je opširan intervju za uglednu špansku „Marku“, a njegove izjave o životu u Srbiji, večitom rivalstvu i specifičnom mentalitetu već su zapalile društvene mreže!

Navaro je odmah na početku pokušao da dočara španskoj javnosti koliki je pritisak i strast u Beogradu:

– Znate kako je: kada pobeđujete, sve je bolje. Prve nedelje svi su bili napeti, ali onda su se ljudi smirili i srećni su. Ovde se sve doživljava veoma intenzivno. Ono što je fudbal u Španiji, to je ovde košarka – počeo je Navaro.

Jedna od najzanimljivijih viralnih izjava odnosi se na njegov odnos sa sunarodnikom Đoanom Penjarojom, trenerom Partizana. Iako su veliki prijatelji i žive u istom kraju, pravila beogradskog rivalstva su nemilosrdna:

– Da popijemo kafu zajedno? U javnosti – nema šanse! Nemoguće je, iako živimo blizu jedan drugog, jer bi to zbog rivalstva sa Partizanom stvorilo pravi haos – iskren je trener Zvezde, ali dodaje da ga oduševljava poštovanje običnih ljudi na ulici:

– U Srbiji se trener izuzetno poštuje, iznad svih rivalstava. I Đoanu i meni čak i navijači Partizana prilaze na ulici i kažu: ’Hej, ja sam za rivalski tim, ali svaka čast...’ Uvek se odnose prema vama s velikim poštovanjem.

Prvi „večiti derbi“ u životu Navaro će pamtiti zauvek, iako je Zvezda taj meč izgubila posle produžetka:

– Bio sam zaista impresioniran atmosferom pre utakmice. Ne bih želeo da upotrebim reč ’mržnja’, ali odnos ta dva tima je vrlo blizu tome. Sećam se da su Zvezdini navijači ušli kasnije i stvari su postale poprilično divlje – baklje su letele na sve strane, pa čak i nekoliko raketa zbog kojih je utakmica prekinuta. Španski sudija Karlos Peruga me je u jednom trenutku pogledao, pa smo obojica podigli obrve u fazonu: ’Šta se ovo dešava?!’ Bilo je ludo i veoma intenzivno, nezaboravno iskustvo.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Na konstataciju novinara da ima dvogodišnji ugovor i pitanje da li uči jezik, Navaro je otkrio urnebesan detalj:

– Radim na tome, iako su mi svi savetovali da to ne radim! Svi mi ovde govore da je bolje da ne razumem novine, podkaste, televiziju ili društvene mreže! Ipak, trudim se, tako je bilo i u Manresi i u Andori, želim da učim i da se prilagodim.

Crveno-beli se nalaze u sjajnoj formi, nedavno su Olimpijakos spustili na samo 57 poena, ali Navaro spušta loptu na zemlju pred meč u Madridu protiv Pedra Martineza.

– Real vam ubaci 100 poena, a da se praktično ni ne oznoji! To je zaštitni znak Pedra Martineza – izuzetno visok tempo i puno poseda. Jeste da im možda fali Fakundo Kampaco, ali oni su i bez njega odveli Panatinaikos u produžetak. Igraju u tranziciji neverovatno i donose sjajne odluke.

Na pitanje kako je uspeo da tako brzo uklopi toliko novih igrača i napravi najbolju odbranu u Evropi, Baskijac skromno zaključuje:

– U ovom trenutku, u novembru, možete ubediti igrače da lične ciljeve podrede timskim. Kasnije, od aprila ili maja, to postaje teže kada počnu milionske ponude: ’Potpisaću te ovde, potpisaću te tamo...’ Sada svi rade za tim, usavršili smo defanzivnu tranziciju i momci zaista rade sjajan posao – zaključio je Navaro.