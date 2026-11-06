ONLAJN NASTAVA DO JESENJEG RASPUSTA: U zgradi Gimnazije u Obrenovcu ušla voda zbog sređivanja krova
UČENICI Gimnazije u Obrenovcu od 2. novembra nastavu pohađaju onlajn i tako će biti do kraja jesenjeg raspusta. Razlog je prodor vode u školsku zgradu tokom radova na rekonstrukciji krova, zbog čega je dovedena u pitanje bezbednost boravka u objektu. Sanitarna inspekcija zabranila je korišćenje zgrade iz bezbednosnih razloga.
Prema rečima Marije Sretenović, direktorke škole, prioritet je zaštita učenika i zaposlenih. Problem sa prokišnjavanjem zatekla je preuzimajući funkciju direktora u novembru prošle godine i kako navodi, preduzela korake da se obezbede sredstva za rekonstrukciju. Obratila se Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, kao i Agenciji za javne nabavke, tražeći finansijsku podršku za rešavanje problema.
- Procedura je trajala. Konačno smo dobili odobrenje od Grada, a zaključkom gradonačelnika obezbeđena su potrebna sredstva za rekonstrukciju krova - kaže Sretenović. - Ugovor sa izvođačem je potpisan početkom septembra. Škola nije mogla samostalno da uvede izvođača u posao, već je tu obavezu imalo Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca. Međutim, tokom provere dokumentacije nedostajali su atesti za materijal koji treba da bude ugrađen prilikom popravke krova. Tako su radovi počeli tek 26. oktobra.Obećanje izvođača
OBEĆANjA IZVOĐAČA
DIREKTORKA je, kako ističe, dobila obećanje izvođača da će u narednih deset dana raditi svakodnevno, uz povećan broj angažovanih radnika, kako bi do kraja raspusta krov bio pokriven.
Od početka radova angažovan je koordinator za bezbednost, koji je svakodnevno obilazio gradilište i ukazivao na eventualne propuste.
Gimnazija u Obrenovcu ima 450 učenika u 16 odeljenja.
Pošto je zbog toga deo krova bio otkriven, a nova izolacija još nije postavljena, tokom kišnih dana voda je prodrla u zgradu i zahvatila i instalacije, što je dodatno pogoršalo stanje i onemogućilo bezbedno odvijanje nastave.
- Kao direktorka škole, pre svega brinem o bezbednosti svih nas. Pošto je postojeća izolacija na krovu skinuta, a nova nije postavljena, došlo je do prodora vode - navela je direktorka. - Zato sam se obratila Školskoj upravi za grad Beograd i zatražila saglasnost da učenici privremeno pređu na onlajn nastavu, što je i odobreno.
Preporučujemo
TRČE I SA DIJABETESOM : Maraton "Plavi krug oko Ade" u nedelju
06. 11. 2026. u 11:52
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)