ONLAJN NASTAVA DO JESENJEG RASPUSTA: U zgradi Gimnazije u Obrenovcu ušla voda zbog sređivanja krova

UČENICI Gimnazije u Obrenovcu od 2. novembra nastavu pohađaju onlajn i tako će biti do kraja jesenjeg raspusta. Razlog je prodor vode u školsku zgradu tokom radova na rekonstrukciji krova, zbog čega je dovedena u pitanje bezbednost boravka u objektu. Sanitarna inspekcija zabranila je korišćenje zgrade iz bezbednosnih razloga.

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Prema rečima Marije Sretenović, direktorke škole, prioritet je zaštita učenika i zaposlenih. Problem sa prokišnjavanjem zatekla je preuzimajući funkciju direktora u novembru prošle godine i kako navodi, preduzela korake da se obezbede sredstva za rekonstrukciju. Obratila se Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, kao i Agenciji za javne nabavke, tražeći finansijsku podršku za rešavanje problema.

- Procedura je trajala. Konačno smo dobili odobrenje od Grada, a zaključkom gradonačelnika obezbeđena su potrebna sredstva za rekonstrukciju krova - kaže Sretenović. - Ugovor sa izvođačem je potpisan početkom septembra. Škola nije mogla samostalno da uvede izvođača u posao, već je tu obavezu imalo Javno preduzeće za izgradnju Obrenovca. Međutim, tokom provere dokumentacije nedostajali su atesti za materijal koji treba da bude ugrađen prilikom popravke krova. Tako su radovi počeli tek 26. oktobra.Obećanje izvođača

OBEĆANjA IZVOĐAČA DIREKTORKA je, kako ističe, dobila obećanje izvođača da će u narednih deset dana raditi svakodnevno, uz povećan broj angažovanih radnika, kako bi do kraja raspusta krov bio pokriven. Od početka radova angažovan je koordinator za bezbednost, koji je svakodnevno obilazio gradilište i ukazivao na eventualne propuste. Gimnazija u Obrenovcu ima 450 učenika u 16 odeljenja.

Pošto je zbog toga deo krova bio otkriven, a nova izolacija još nije postavljena, tokom kišnih dana voda je prodrla u zgradu i zahvatila i instalacije, što je dodatno pogoršalo stanje i onemogućilo bezbedno odvijanje nastave.

- Kao direktorka škole, pre svega brinem o bezbednosti svih nas. Pošto je postojeća izolacija na krovu skinuta, a nova nije postavljena, došlo je do prodora vode - navela je direktorka. - Zato sam se obratila Školskoj upravi za grad Beograd i zatražila saglasnost da učenici privremeno pređu na onlajn nastavu, što je i odobreno.