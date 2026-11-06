OPSTANAK ZAVISI OD GRADA: Nikola Prelević, direktro Apozteke "Beograd" o budućnosti
USTANOVA Apoteka "Beograd", koja je nekada imala 123 objekta, danas raspolaže sa svega 39 apoteka i 267 zaposlenih, koji se ponovo suočavaju sa tromesečnim kašnjenjem zarada i neizvesnom budućnošću ustanove. Govoreći u emisiji Prvog programa Radio Beograda "Jutro je", farmaceutkinje Una Perišić Radulović i Jelena Boro ukazale su da su jedan od ključnih uzroka krize nejednaki uslovi poslovanja.
Prema rečima Jelene Boro, već trinaest godina unazad imamo na nivou svih apotekarskih ustanova u Srbiji problem u prividnom izjednačavanju uslova rada privatnog i državnog sektora.
- Zapravo je samo državnom sektoru nametnuta izvesna obaveza centralizovanih javnih nabavki, što sprečava tržišno poslovanje - navela je ona.
Una Perišić Radulović kaže da je za državne apoteke važno da ostanu deo javnog zdravstva, deo primarne zdravstvene zaštite, zato što su farmaceuti u javnim apotekama bili delovi zdravstvenih timova u saradnji sa lekarima iz domova zdravlja
- Najpristupačnija primarna zdravstvena zaštita sada je po privatnim apotekama, gde nemamo farmaceute u smeni, gde imamo prekvalifikovane tehničare, jednostavno to nije usluga koja je za apoteku. Dobra je za možda prodaju, ali ne i za pacijenta koji dođe da se posavetuje o ozbiljnim stvarima - navela je ona.
Bez odgovora državePOSLE razgovora sa predstavnicima državnog vrha, apotekarima je isplaćeno 16 zaostalih zarada, ali suštinski problemi nisu rešeni. Apotekama i dalje nedostaju lekovi, sredstva za rad i uslovi za redovno poslovanje, pa isplata zarada nije obezbedila dugoročnu stabilnost ustanove.
Zaposleni su više puta tražili razgovor sa predstavnicima gradske vlasti, ali konkretan sastanak i sistemsko rešenje još nisu obezbeđeni. Uprkos višemesečnoj neizvesnosti i teškim uslovima, preostalih 267 radnika nastavlja borbu za očuvanje ustanove i radnih mesta.
Govoreći o opasnosti od potpunog nestanka državnog apotekarstva, Boro je istakla da bi to privatnom sektoru dalo monopol na tržištu.
- Vi dobijate monopol na tržištu privatnih apoteka koji u potpunosti drže farmaceutsku uslugu i izdavanje lekova na recept - upozorila je ona. - Onaj ko drži monopol određuje dostupnost zdravstvene zaštite, određuje cene lekova, može da ucenjuje državu za maržu za lekove koji se izdaju na recept, može da pravi manipulacije asortimanom koji lekovi će doći do pacijenta.
Kao primer direktnih posledica odsustva državne mreže navedene su i seoske i slabije naseljene sredine, u kojima privatni sektor ne otvara apoteke, jer im se finansijski ne isplati.
Preporučujemo
JESEN U "JEVREMOVCU": Radionica za najmalđe u Botaničkoj bašti
05. 11. 2026. u 15:51
DA POSTANU DEO JAVNOG ZDRAVSTVA: Neizvesna sudbina Apoteka "Beograd"
05. 11. 2026. u 15:11
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)