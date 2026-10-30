NOVČANICI, TELEFONI, PA I USPOMENE OSTAJU U AUTOBUSU: Kako zaboravljene stvari pronalaze put do vlasnika

DOVOLjAN je trenutak nepažnje da telefon, novčanik ili torba nastave vožnju bez vlasnika. Kako funkcioniše služba "Izgubljeno-nađeno", šta treba uraditi kada nešto zaboravimo i od čega zavisi hoće li nam se izgubljena stvar vratiti?

Foto: BRITTA PEDERSEN/AFP/Profimedia

Autobus je već odmakao od stanice kada ruka instinktivno kreće ka džepu. Telefona nema. Sledi pogled u torbu, još jedna provera džepova i neprijatno saznanje, nešto važno ostalo je na sedištu. Gde je autobus sada? Da li je neko pronašao telefon? Kome se obratiti? I, najvažnije, postoji li šansa da se izgubljena stvar vrati?

Ovakve situacije nisu retkost u gradskom prevozu. U žurbi, gužvi ili tokom razgovora lako se dogodi da putnici iza sebe ostave nešto što im je do pre nekoliko trenutaka bilo u rukama. Ponekad su to sitnice, a ponekad predmeti bez kojih je teško zamisliti svakodnevicu.

U kompaniji ASP "Strela Obrenovac" dobro znaju da se iza svake prijave izgubljene stvari krije drugačija priča. Neke se završe olakšanjem i osmehom, dok druge, uprkos uloženom trudu, nemaju srećan epilog.

Šta sve može da ostane iza putnika?

Mobilni telefoni, novčanici, ključevi, dokumenta, torbe, kišobrani i kese sa kupljenim stvarima samo su neki od predmeta koji mogu ostati u autobusu. Njihova vrednost, međutim, ne meri se uvek novcem. Gubitak ključeva može značiti nemogućnost ulaska u stan, nestanak dokumenata odlazak na šaltere i dodatne troškove, dok zaboravljeni telefon za mnoge predstavlja gubitak važnih kontakata, fotografija i poslovnih informacija.

Foto: ASP Strela Obrenovac

Još su osetljivije situacije kada nestane predmet sentimentalne vrednosti. Stara fotografija, poklon drage osobe ili uspomena sa putovanja možda nemaju veliku tržišnu cenu, ali za vlasnika mogu biti nezamenljivi.

Prvi minuti mogu biti presudni

Kad putnik shvati da je nešto zaboravio, najvažnije je da što pre kontaktira prevoznika. Međutim, rečenica "Zaboravio sam torbu u autobusu" često nije dovoljna da potraga odmah počne.

Potrebno je navesti što više detalja – broj linije, približno vreme vožnje, smer kretanja, stanicu na kojoj je putnik ušao ili izašao, a ukoliko je moguće, i mesto na kojem je sedeo.

- Što su informacije preciznije, lakše je utvrditi u kojem vozilu bi predmet mogao da se nalazi. Ukoliko ga pronađe drugi putnik, najbolje je da ga preda vozaču, kako bi se dalje postupalo prema pravilima prevoznika - objašnjava Marko Stepić, dispečer u službi "Izgubljeno-nađeno" kompanije ASP "Strela Obrenovac".

Kada pronađena stvar stigne do nadležne službe, evidentiraju se mesto i vreme pronalaska, kao i osnovne karakteristike predmeta. Ukoliko se javi osoba koja tvrdi da je vlasnik, njeni navodi upoređuju se sa raspoloživim podacima.

Foto: ASP Strela Obrenovac

Upravo tu detalji postaju važni. Nije dovoljno reći da je izgubljen crni novčanik. Njegov sadržaj, prepoznatljiva oštećenja ili neki karakterističan detalj mogu pomoći da se utvrdi kome pripada. Slično je i sa mobilnim telefonima i torbama. Kada se vlasništvo potvrdi, dogovara se preuzimanje u skladu sa procedurom prevoznika.

A šta ako je nestao novac?

Posebnu brigu izaziva gubitak novčanika sa gotovinom, ali i situacija kada putnik posumnja da mu je novac ispao iz džepa ili torbe. Za razliku od dokumenata ili telefona, novčanice uglavnom nemaju karakteristike koje omogućavaju jednostavnu identifikaciju vlasnika. Zato je prilikom prijave važno navesti iznos, apoene, mesto na kojem je novac bio odložen i okolnosti pod kojima je mogao biti izgubljen.

Ako je pronađen novčanik, njegov izgled i sadržaj mogu olakšati proveru. Međutim, kada je reč o samoj gotovini, postupak je znatno složeniji. Važno je znati i da prijava izgubljenog novca ne znači da će on automatski biti pronađen ili nadoknađen. Sve pre svega zavisi od toga da li ga je neko pronašao i predao nadležnima.

Nekad sve zavisi od poštenja nepoznatog čoveka

Koliko god službe prevoznika nastojale da pomognu, sudbina izgubljenih stvari neretko zavisi od drugih putnika. Onaj ko pronađe telefon na sedištu ili novčanik na podu može jednostavnim gestom da spreči nečiju veliku neprijatnost.

Predati pronađeni predmet vozaču možda deluje kao sitnica, ali za osobu koja ga traži to može značiti mnogo više od povraćaja materijalne vrednosti.

Foto: ASP Strela Obrenovac

Nažalost, ne završavaju se sve potrage uspešno. Dešava se da predmet nikada ne bude pronađen, posebno ako ga je neko u međuvremenu uzeo, a nije ga predao vozaču. Ni pravovremena prijava ni detaljna potraga ne mogu garantovati srećan kraj. Zato je savesnost putnika jedna od najvažnijih karika u čitavom procesu.

Nekoliko sekundi pažnje štedi sate brige

Iako je gotovo nemoguće potpuno izbeći zaboravnost, jedna jednostavna navika može značajno smanjiti mogućnost gubitka stvari.

- Pre izlaska iz autobusa pogledajte sedište, prostor oko nogu i proverite džepove. Uverite se da su telefon, novčanik, ključevi i dokumenta uz vas. Ako ipak nešto zaboravite, nemojte čekati. Što pre prijavite gubitak i navedete detalje o vožnji, veće su šanse da potraga bude uspešna - savetuje Stepić.

Iz kompanije ASP "Strela Obrenovac" podsećaju da briga o putnicima ne podrazumeva samo bezbednu i organizovanu vožnju, već i spremnost da se pomogne kada se dogodi nešto nepredviđeno.

Iza svakog zaboravljenog predmeta nalazi se nečija svakodnevica, uspomena ili briga. A ponekad je dovoljno samo malo pažnje i poštenja da se priča koja je počela panikom na autobuskoj stanici završi osmehom.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.