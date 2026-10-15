DNEVNO I DO 2.000 PUTNIKA: Stajalište "Beograd jug" sve posećenije, na Autokomandi pasarela
AUTOBUSKO stajalište "Beograd jug", koje je otvoreno krajem aprila, svakog meseca beleži sve veći broj korisnika, a prema podacimaBeogradske autobuske stanice (BAS), dnevno kroz njega prođe oko 2.000 putnika.
Uporedo sa rastom broja građana, koji koriste ovo stajalište, nastavljeno je i njegovo uređenje, kako bi se poboljšali uslovi za čekanje autobusa.
Prvobitnim projektom bilo je predviđeno postavljanje klupa na šest mesta, ali je taj plan u međuvremenu izmenjen, pa ih sada ima na deset lokacija. Putnicima su na raspolaganju i automati za kupovinu pića, dok su u toku pripreme za postavljanje kioska u kojima će moći da kupe hranu i novine.
- Mi smo taj projekat promenili i upodobili u dogovoru sa Gradom, sada ih ima deset. Uz dve velike koje se nalaze iza mene, postoje automati gde se mogu kupiti pića - rekao je za RTS Slaviša Predlovac iz BAS. Iako je u prvim mesecima rada bilo poteškoća kada je reč o pristupu stajalištu, nadležni navode da su se putnici u međuvremenu privikli na novu lokaciju.
Bez ponude na tenderu
DIREKCIJA za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda je tokom leta raspisala javnu nabavku za izvođenje radova na demontaži i postavljanju pešačke pasarele na Autokomandu, sa izradom kompletne tehničke dokumentacije. Procenjena vrednost posla bila je 54,17 miliona dinara. Međutim, na tender se niko nije odazvao.
Prema rečima Nataše Ivanović Jokanović, arhitekte u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, linije gradskog prevoza prilagođene su potrebama građana koji koriste ovo stajalište. Ona je istakla da su nadležnom Sekretarijatu dostavljene sugestije u vezi sa organizacijom prevoza, kao i da u poslednje vreme nema primedaba putnika na dostupnost stajališta.
Iz direkcije najavljuju da će pasarela koja se trenutno nalazi iznad Savske magistrale biti premeštena na Autokomandu, iznad ulivne i izlivne rampe.
- Konstrukcija se sastoji iz dva raspona i dužina je 41,2 metra. Pošto je ovo montažno-demontažna čelična konstrukcija, biće postavljena na tri stuba, dva sa strane ulaznih uz rampi i jedan u zelenom pojasu između rampi - ukazali su iz Direkcije za RTS.
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