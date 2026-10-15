SPREMITE ZALIHE: Bez vode sutra ovaj deo grada

POTROŠAČI opštine Zvezdara sutra će biti bez vode od 8.30 do 18 sati, saopšteno je danas iz JKP-a "Beogradski vodovod i kanalizacija".

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Bez vode će biti potrošači u ulicama Živojina Žujovića, od 21. divizije do Ljubljanske, 21. divizije i Ljubljanskoj.

JKP "Beogradski vodovod i kanalizacija" najavilo je da je za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena auto-cisterna.

Beogradski vodovod i kanalizacija upućuje apel potrošačima da pripreme neophodnu zalihu vode za osnovne potrebe.

Za sve dodatne informacije, potrošači mogu da se obrate Servisnom centru Grada Beograda na broj 11-0-11 ili na besplatni broj telefona za sve pozive iz fiksne telefonije 0800/110-011.

Obaveštenja o planiranim radovima i kvarovima na mreži mogu da se potraže i na veb-adresi www.bvk.rs.

(Tanjug)

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