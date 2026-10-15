STIGLA UPOTREBNA DOZVOLA: Vrtić u Borči pred otvaranjem

VRTIĆ u Borči je, kako nezvanično szanajmeo, dobio je upotrebnu dozvolu, pa bi sukoro moglo očekivati "useljenje" mališana. U toku je postupak upisa u katastarske knjige.

Foto: Sekretarijat za obrazovanje

Objekat u Borči, koji se nalazi porede Doma zdravlja, je završen još u sepetmbru prošle godine, ali se čekala upotrebna dozvola.

Ovo je jedan od najvećih vrtića u gradu, prostire se na skoro sedam hiljada kvadrata i u njemu će biti 270 mesta za boravak dece, podeljenih u trinaest grupa.