Beograd

STIGLA UPOTREBNA DOZVOLA: Vrtić u Borči pred otvaranjem

Branka Borisavljević

15. 10. 2026. u 13:24

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VRTIĆ u Borči je, kako nezvanično szanajmeo, dobio je upotrebnu dozvolu, pa bi sukoro moglo očekivati "useljenje" mališana. U toku je postupak upisa u katastarske knjige.

СТИГЛА УПОТРЕБНА ДОЗВОЛА: Вртић у Борчи пред отварањем

Foto: Sekretarijat za obrazovanje

Objekat u Borči, koji se nalazi porede Doma zdravlja, je završen još u sepetmbru prošle godine, ali se čekala upotrebna dozvola.

Ovo je jedan od najvećih vrtića u gradu, prostire se na skoro sedam hiljada kvadrata i u njemu će biti 270 mesta za boravak dece, podeljenih u trinaest grupa.

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