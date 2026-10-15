Beograd

DA OBNOVE AMFITAETAR: Mašinski fakultet sa Alumni fondacijom organizuje okupljanje inženjera

Branka Borisavljević

15. 10. 2026. u 11:25

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MAŠINSKI fakultet Univerziteta u Beogradu zajedno sa svojom Alumni fondacijom organizuje 30. oktobra u 19 časova okupljanje povodom 20 godina rada ove organizacije, koja povezuje diplomirane inženjere mašinstva svih generacija.

ДА ОБНОВE АМФИТАЕТАР: Машински факултет са Алумни фондацијом организујe окупљање инжењера

Mašinski fakultet

Okupljanje ima i donatorski karakter. Kroz inicijativu "Mašinci svom fakultetu", bivši studenti pokreću akciju prikupljanja sredstava za obnovu i osavremenjavanje najvećeg amfiteatra na fakultetu - Amfiteatra A. Minimalna donacija od 9.000 dinara, odnosno 80 evra, donosi status zadužbinara i predstavlja direktan doprinos unapređenju uslova za obrazovanje budućih generacija inženjera.

Ovaj susret biće prilika da se ponovo okupe bivši studenti koji su na Mašinskom fakultetu sticali znanje, gradili karijere i svojim radom doprineli razvoju i promociji mašinske struke, nauke i društva.

Amfiteatar A za mnoge generacije studenata predstavlja mesto prvih susreta sa fakultetom, prvih predavanja i početka profesionalnog puta. Cilj inicijative je da ovaj prostor dobije savremeniji izgled i uslove dostojne značaja koji ima u životu fakulteta.

Inicijativa "Mašinci svom fakultetu" ujedno je i poziv bivšim studentima da ostanu povezani sa svojim fakultetom i da zajedničkim ulaganjem doprinesu njegovom daljem razvoju.

Organizatori žele da ovaj susret preraste u tradiciju koja će okupljati generacije mašinskih inženjera i učvršćivati njihovu vezu sa fakultetom na kome su započeli svoj profesionalni put.

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