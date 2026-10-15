Beograd

SEMINARI U ŠKOLAMA: Edukativni programi Gradskog zavoda za javno zdravlje

Branka Borisavljević

15. 10. 2026. u 15:50

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SA početkom nove školske godine, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd nastavlja saradnju sa obrazovnim ustanovama kroz programe koji prosvetnim radnicima pomažu da deci i mladima približe važne teme očuvanja zdravlja i prevencije rizičnih ponašanja.

СЕМИНАРИ У ШКОЛАМА: Едукативни програми Градског завода за јавно здравље

Foto: D. Milovanović

Novi ciklus edukacija počeo je seminarom "Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci", koji se u beogradskim osnovnim školama uspešno realizuje već 17 godina. Namenjen je učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima koji rade sa učenicima od trećeg do šestog razreda, sa ciljem da ih osposobi za kreativan rad na prevenciji upotrebe psihoaktivnih supstanci i razvijanju veština za odupiranje pritiscima iz okruženja.

U subotu, 17. oktobra, sledi seminar "Škola zdravih navika", namenjen nastavnicima razredne nastave. Kroz interaktivne radionice obrađuju se teme zdrave ishrane, fizičke aktivnosti i zdravog sna, kako bi se kod dece od najranijeg uzrasta podstaklo usvajanje zdravih životnih navika.

Za prosvetne radnike u srednjim školama 24. oktobra biće održan peti ciklus seminara "Psihoaktivne supstance i mladi - borba emocija i znanja", dok je 7. novembra na programu obuka "Reproduktivno i seksualno zdravlje mladih", posvećena prevenciji neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija.

Svi programi zasnovani su na principima primarne prevencije i modelu "edukacije edukatora", a njihov cilj je da prosvetni radnici steknu znanja i praktične veštine koje će moći da primene u neposrednom radu sa učenicima.

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