SEMINARI U ŠKOLAMA: Edukativni programi Gradskog zavoda za javno zdravlje

SA početkom nove školske godine, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd nastavlja saradnju sa obrazovnim ustanovama kroz programe koji prosvetnim radnicima pomažu da deci i mladima približe važne teme očuvanja zdravlja i prevencije rizičnih ponašanja.

Foto: D. Milovanović

Novi ciklus edukacija počeo je seminarom "Kreativni rad sa učenicima na prevenciji zloupotrebe psihoaktivnih supstanci", koji se u beogradskim osnovnim školama uspešno realizuje već 17 godina. Namenjen je učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima koji rade sa učenicima od trećeg do šestog razreda, sa ciljem da ih osposobi za kreativan rad na prevenciji upotrebe psihoaktivnih supstanci i razvijanju veština za odupiranje pritiscima iz okruženja.

U subotu, 17. oktobra, sledi seminar "Škola zdravih navika", namenjen nastavnicima razredne nastave. Kroz interaktivne radionice obrađuju se teme zdrave ishrane, fizičke aktivnosti i zdravog sna, kako bi se kod dece od najranijeg uzrasta podstaklo usvajanje zdravih životnih navika.

Za prosvetne radnike u srednjim školama 24. oktobra biće održan peti ciklus seminara "Psihoaktivne supstance i mladi - borba emocija i znanja", dok je 7. novembra na programu obuka "Reproduktivno i seksualno zdravlje mladih", posvećena prevenciji neželjene trudnoće i polno prenosivih infekcija.

Svi programi zasnovani su na principima primarne prevencije i modelu "edukacije edukatora", a njihov cilj je da prosvetni radnici steknu znanja i praktične veštine koje će moći da primene u neposrednom radu sa učenicima.