Beograd

SAVREMENA BIBLIOTEKA: Bolji uslovi za učenje u Farmaceutsko-fizioterapeutskoj školi

Branka Borisavljević

14. 10. 2026. u 11:06

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FARMACEUTSKO-fizioterapeutska škola zaključila je ugovor sa Ministarstvom pravde o dodeli sredstava za projekat "Multifunkcionalna učionica i školska biblioteka - savremeni prostor znanja i razvoja učenika".

САВРЕМЕНА БИБЛИОТЕКА: Бољи услови за учење у Фармацеутско-физиотерапеутској школи

Foto: Z. Jovanović

Ova donacija će doprineti unapređenju školskog prostora i stvaranju boljih uslova za učenje, razvoj znanja, veština i kreativnosti učenika ove škole.

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