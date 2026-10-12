Beograd

VEŽBE EVAKUACIJE U ŠKOLAMA: Crveni krst obeležava međunarodni dan

Branka Borisavljević

12. 10. 2026. u 14:32

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MEĐUNARODNI dan smanjenja rizika od katastrofa u školama Crveni krst Beograda će sutra obeležiti u obrazovnim ustanovama kroz vežbe evakuacije.

ВЕЖБЕ ЕВАКУАЦИЈЕ У ШКОЛАМА: Црвени крст обележава међународни дан

Foto: V. Danilov

- Scenario vežbe obuhvata gašenje požara u objektu koji se desio, zatim evakuaciju učenika i zaposlenih i na kraju, pružanje pomoći povređenim licima - naveli su u saopštenju. - Cilj ove vežbe je provera sistema smanjenja rizika od katastrofa na teritoriji Grada, a čine ga svi subjekti i snage koje učestvuju u akcijama zaštite i spasavanja.

Ovakve vežbe su važne za edukaciju dece i školskog osoblja kako bi znali kako da adekvatno reaguju - u slučaju da se dogodi neka ista ili slična situacija koja iziskuje brzu reakciju, navode iz pomenute organizacije.

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