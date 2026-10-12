Beograd

BEZ STRUJE I VODE: Nastavljaju se radovi na elektro i vodovodnoj mreži

Jelisaveta Ljutić

12. 10. 2026. u 09:45

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ZA danas je planirano isključenje električne energije, ali i vode na nekoliko lokacija u crntru i nekoliko MZ u Obrenovcu.

БЕЗ СТРУЈЕ И ВОДЕ: Настављају се радови на електро и водоводној мрежи

Foto: Novosti

Bez struje će biti:

– naselje Skela:

AVRAMOVAC: 8-14,22-22A,28,328,334,386,7,13-13,21-23,33,111BB,

DRUGARSKA: 6,

MILOJA BELjINCA: 4A,5,11-13G,19-21,

PEDESETŠEST RODOLjUBA: 120-122,136,142,150,154A-156G,160,164-170,176-182A,192-194,208-210A,222-222D,228B-230D,236,240,246,250-254,260A-272A,276,280,284-290,294-294A,300-306,312-314,318A,322,328,332A,336,366A,169-177,187-189G,195,205,211,227-229G,237,243,251A-253D,

ŠABAČKI PUT: 86,96,320-324,336-342,346-354,358,372-372C,378-378G,386,398-400,408-420,426,430A-434,438-440,444-446,452,460-462,478,484,490-492,496,506-510,255A,267,275-279,303-305,319,325-327,331,357,

SAVSKA: 6,1,7,

VORBIŠ: 4,406-408,414,317,

– naselje Urovci:

ŠABAČKI PUT: 162,269.

Takođe, planirani su radovi i  na sanaciji loma vodovodnih cevi na sledećim lokacijama zbog kojih će pojedini meštani biti bez vode:

– Mislođin, ul. Vovovodska;

– Barič, ul. Tanaska Rajića.

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