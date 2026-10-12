BEZ STRUJE I VODE: Nastavljaju se radovi na elektro i vodovodnoj mreži
ZA danas je planirano isključenje električne energije, ali i vode na nekoliko lokacija u crntru i nekoliko MZ u Obrenovcu.
Bez struje će biti:
– naselje Skela:
AVRAMOVAC: 8-14,22-22A,28,328,334,386,7,13-13,21-23,33,111BB,
DRUGARSKA: 6,
MILOJA BELjINCA: 4A,5,11-13G,19-21,
PEDESETŠEST RODOLjUBA: 120-122,136,142,150,154A-156G,160,164-170,176-182A,192-194,208-210A,222-222D,228B-230D,236,240,246,250-254,260A-272A,276,280,284-290,294-294A,300-306,312-314,318A,322,328,332A,336,366A,169-177,187-189G,195,205,211,227-229G,237,243,251A-253D,
ŠABAČKI PUT: 86,96,320-324,336-342,346-354,358,372-372C,378-378G,386,398-400,408-420,426,430A-434,438-440,444-446,452,460-462,478,484,490-492,496,506-510,255A,267,275-279,303-305,319,325-327,331,357,
SAVSKA: 6,1,7,
VORBIŠ: 4,406-408,414,317,
– naselje Urovci:
ŠABAČKI PUT: 162,269.
Takođe, planirani su radovi i na sanaciji loma vodovodnih cevi na sledećim lokacijama zbog kojih će pojedini meštani biti bez vode:
– Mislođin, ul. Vovovodska;
– Barič, ul. Tanaska Rajića.
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