Beograd

VOZAČI, OPREZ! Kolone širom Beograda, saobraćaj paralisan na čak tri mosta

В.Н.

12. 10. 2026. u 08:47

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BEOGRAĐANE ovog jutra dočekale su velike saobraćajne gužve na više lokacija u gradu, a prema podacima sa saobraćajnih mapa, najkritičnije je na prilazima centru i na mostovima.

ВОЗАЧИ, ОПРЕЗ! Колоне широм Београда, саобраћај паралисан на чак три моста

Foto: Printskrin Naksi kamere

Pojačan intenzitet saobraćaja beleži se na moto-putu iz pravca Niša, dok je Autokomanda posebno opterećena u smeru ka centru grada, gde se formiraju kolone vozila.

U centru Beograda usporeno se saobraća u zoni Pionirskog parka, i to u oba smera. Gužve se formiraju i kod tržnog centra Ušće, gde je takođe primetan pojačan intenzitet saobraćaja.

Foto: Printskrin Naksi kamere

Svi beogradski mostovi ovog jutra su opterećeni, a najkritičnija situacija je na Pupinovom mostu, Gazeli i Pančevačkom mostu, posebno u smeru ka gradu.

Osim centralnih gradskih saobraćajnica, ni periferija Beograda nije ostala imuna na jutarnji špic. Tamnocrvenom bojom označeni su Mali Mokri Lug, odnosno Smederevski put, kao i delovi Zemuna, Novog Beograda i Surčina.

Vozačima se savetuje da računaju na moguće zastoje i duže vreme putovanja, naročito ukoliko se kreću ka centru grada.

(Blic)

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